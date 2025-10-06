Офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко в эфире 24 Канала объяснил, какую тактику могут выбрать оккупанты с ухудшением погодных условий. В то же время украинские силы каждый раз находят возможность давать врагу отпор.
Как россияне продвигались по линии боестолкновения летом?
Назаренко отметил, что на конец весны – начало осени оккупанты передвигались малыми группами под прикрытием растительности в посадках, лесах, населенных пунктах. Эти группы состояли из двух, трех или четырех человек, очень редко даже до 10 – 15 человек. Они пробовали таким образом накапливаться и просачиваться.
В большинстве случаев, по его словам, враг несет огромные потери. Эти группы обнаруживаются на довольно большом расстоянии и по ним наносятся удары артиллерией, минометами, ударными БпЛА, коптерами со сбросами или тяжелыми вертолетами, которые несут взрывчатку и могут ее довольно прицельно сбрасывать по укрытиям оккупантов
При обнаружении этих групп оккупантов, по ним отрабатывали украинские силы. Однако у оккупантов резервы в живой силе и преимущества в ней настолько велики, что они могут себе позволить делать эти атаки чуть ли не конвейером,
– сказал офицер.
Однако с ухудшением погодных условий, как заметил Назаренко, меняется тактика, возможности логистики, передвижения, использования БпЛА.
В предыдущие годы, в 2023-м и 2024-м, по словам офицера, было изменение тактики оккупантов на использование механизированных штурмов – на обшитых танках-черепахах или на других бронированных адских машинах.
С лета 2024-го россияне больше делали ставку на различные мотоциклы, баги, переделанные джипы и другие самодельные автомобили.
"Сейчас, в зависимости от подразделений, оккупантов на Покровском направлении используют различную тактику. Однако все больше применяются механизированные подразделения с наступлением сезона дождей. Однако при этом никто не отменяет также ту тактику, которой россияне придерживались с конца весны и до начала осени – продвижение пешими порядками мелкими группами чуть ли не конвейерным способом", – подчеркнул он.
В то же время Силы обороны Украины, как пояснил он, делают все возможное для того, чтобы давать отпор врагу. В стрелковых схватках украинские пехотинцы добивают группы оккупантов, пытающихся продвигаться, если по ним не успела отработать украинская артиллерия или ударные БпЛА.
Отдельные такие группы, к сожалению, все же доходят до зоны стрелкового контакта, и мои собратья довольно часто уничтожают оккупантов именно в стрелковых столкновениях,
– рассказал Владимир Назаренко.
Иногда во время таких столкновений, как отметил офицер, россияне осознают, что их единственный способ спасти свою жизнь – это сдаться в плен, что они и делают.
Ситуация на фронте: что известно?
- За прошедшие сутки, 5 октября, на фронте произошло 231 боевое столкновение. Враг нанес массированный удар по Украине 53 ракетами, а еще совершил 56 авиационных ударов, сбросив 130 КАБов.
- По данным аналитиков DeepState от 5 октября россияне продвинулись в районе Новоивановки, Ольговского, Вишневого и в Терновом в Запорожской области.
- В то же время украинские силы провели успешные контрмеры в Днепропетровской области. Однако оккупанты нанесли два авиаудара по Синельниковскому району, использовав 250-килограммовые фугасные авиационные бомбы (ФАБ).