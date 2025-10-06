Офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко в ефірі 24 Каналу пояснив, яку тактику можуть обрати окупанти з погіршенням погодних умов. Водночас українські сили кожного разу знаходять можливість давати ворогу відсіч.

Як росіяни просувалися по лінії боєзіткнення влітку?

Назаренко зазначив, що на кінець весни – початок осені окупанти пересувалися малими групами під прикриттям рослинності у посадках, лісах, населених пунктах. Ці групи складалися з двох, трьох або чотирьох людей, дуже рідко навіть з 10 – 15 людей. Вони пробували у такий спосіб накопичуватися і просочуватися.

В більшості випадків, за його словами, ворог зазнає величезних втрат. Ці групи виявляються на доволі великій відстані і по них завдаються удари артилерією, мінометами, ударними БпЛА, коптерами зі скидами чи важкими гелікоптерами, які несуть вибухівку і можуть її доволі прицільно скидати по укриттях окупантів.

Під час виявлення цих груп по них відпрацьовували українські сили. Проте в окупантів є резерви у живій силі і переваги в її кількості настільки великі, що вони можуть собі дозволити робити ці атаки ледве не конвеєром,

– сказав офіцер.

Проте з погіршенням погодних умов, як зауважив Назаренко, змінюється тактика, можливості логістики, пересування, використання БпЛА.

В попередні роки, у 2023-му і 2024-му, за словами офіцера, була зміна тактики окупантів на використання механізованих штурмів – на обшитих танках-черепахах або на інших броньованих пекельних машинах.

З літа 2024-го росіяни більше робили ставку на різні мотоцикли, баги, перероблені джипи та інші саморобні автомобілі.

"Зараз, залежно від підрозділів, окупантів на Покровському напрямку використовують різну тактику. Проте все більше застосуються механізовані підрозділи з настанням сезону дощів. Однак при цьому ніхто не скасовує також ту тактику, якої росіяни дотримувалися з кінця весни та до початку осені – просування пішими порядками дрібними групами ледве не конвеєрним способом", – наголосив він.

Водночас Сили оборони України, як пояснив він, роблять все можливе для того, щоб давати відсіч ворогу. У стрілецьких сутичках українські піхотинці добивають групи окупантів, що пробують просуватися, якщо по них не встигла відпрацювати українська артилерія чи ударні БпЛА.

Окремі такі групи, на жаль, все ж таки доходять до зони стрілецького контакту, і мої побратими доволі часто знищують окупантів саме в стрілецьких сутичках,

– розповів Володимир Назаренко.

Іноді під час таких сутичок, як наголосив офіцер, росіяни усвідомлюють, що їхній єдиний спосіб врятувати своє життя – це здатися в полон, що вони і роблять.

Ситуація на фронті: що відомо?