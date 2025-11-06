Впервые оккупант получил пожизненный срок за расстрел украинского военного
- Впервые в Украине оккупант, Дмитрий Курашов, получил пожизненный приговор за расстрел украинского военнопленного.
- Курашов, бывший заключенный, подписал контракт с российским оборонным ведомством для получения амнистии.
Впервые в Украине оккупант получил пожизненный приговор за расстрел украинского военнопленного. Это произошло в Запорожской области. В результате таких действий россиянина наш защитник погиб на месте.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины и Офис Генерального прокурора.
За что оккупант получил такой приговор?
Впервые в истории Украины оккупант получил приговор в виде пожизненного заключения именно за расстрел бойца Сил обороны. Осужденным оказался 27-летний гражданин России Дмитрий Курашов, который уже имел судимость.
Согласно обнародованной информации, ранее он отбывал наказание в российской тюрьме за кражи, а в ноябре 2023 года подписал контракт с российским оборонным ведомством в обмен на амнистию.
Он был стрелком штурмового отряда "Шторм-V" 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа России. Известно, что 6 января 2024 года он вместе с другими атаковал украинских защитников в районе Приютного.
Во время штурма рашист расстрелял в упор воина ВСУ, который в ходе боестолкновения сдался в плен, когда израсходовал на отражение вражеского наступления весь боекомплект. Установлено, что Курашов совершил по украинцу прицельные выстрелы из автомата Калашникова,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что в тот же день украинские силы выбили оккупантов с занятых позиций, взяли в плен Курашова и четырех оккупантов как единственных уцелевших. Суд признал его виновным по статье о военных преступлениях.
Военные преступления россиян в Украине
Недавно установили пятерых российских военных, которые причастны к массовым убийствам мирных жителей Бучи во время оккупации города весной 2022 года. Всем им объявили о подозрении в совершении военных преступлений.
Незадолго до этого сержант российской армии Владимир Борзунов признал участие в расстрелах мирных жителей Бучи. Он подтвердил, что действовал по приказам командования и заявил, что ему безразлично к содеянному.
В октябре в селе Звановка Бахмутского района Донецкой области произошла трагедия. Оккупанты расстреляли пятерых мирных жителей, однако раненой 57-летней женщине удалось убежать на подконтрольную Украине территорию.