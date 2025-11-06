Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины и Офис Генерального прокурора.

За что оккупант получил такой приговор?

Впервые в истории Украины оккупант получил приговор в виде пожизненного заключения именно за расстрел бойца Сил обороны. Осужденным оказался 27-летний гражданин России Дмитрий Курашов, который уже имел судимость.

Согласно обнародованной информации, ранее он отбывал наказание в российской тюрьме за кражи, а в ноябре 2023 года подписал контракт с российским оборонным ведомством в обмен на амнистию.

Он был стрелком штурмового отряда "Шторм-V" 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа России. Известно, что 6 января 2024 года он вместе с другими атаковал украинских защитников в районе Приютного.

Во время штурма рашист расстрелял в упор воина ВСУ, который в ходе боестолкновения сдался в плен, когда израсходовал на отражение вражеского наступления весь боекомплект. Установлено, что Курашов совершил по украинцу прицельные выстрелы из автомата Калашникова,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что в тот же день украинские силы выбили оккупантов с занятых позиций, взяли в плен Курашова и четырех оккупантов как единственных уцелевших. Суд признал его виновным по статье о военных преступлениях.

