Вперше окупант отримав довічний термін за розстріл українського військового

Вперше в Україні окупант отримав довічний вирок за розстріл українського військовополоненого. Це сталося у Запорізькій області. Внаслідок таких дій росіянина наш захисник загинув на місці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України та Офіс Генерального прокурора.

Дивіться також Один з них молився: росіяни жорстоко вбили двох чоловіків на Харківщині, щоб звинуватити Україну

За що окупант отримав такий вирок?

Вперше в історії України окупант отримав вирок у вигляді довічного ув'язнення саме за розстріл бійця Сил оборони. Засудженим виявився 27-річний громадянин Росії Дмитро Курашов, який вже мав судимість.

Згідно з оприлюдненою інформацією, раніше він відбував покарання в російській тюрмі за крадіжки, а в листопаді 2023 року підписав контракт з російським оборонним відомством в обмін на амністію.

Він був стрільцем штурмового загону "Шторм-V" 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу Росії. Відомо, що 6 січня 2024 року він разом з іншими атакував українських оборонців у районі Приютного.

Під час штурму рашист розстріляв впритул воїна ЗСУ, який у ході боєзіткнення здався в полон, коли витратив на відбиття ворожого наступу весь боєкомплект. Встановлено, що Курашов здійснив по українцю прицільні постріли з автомата Калашникова,

– ідеться у повідомленні.

Зазначається, що того ж дня українські сили вибили окупантів із зайнятих позицій, взяли у полон Курашова та чотирьох окупантів як єдиних уцілілих. Суд визнав його винним за статтею про воєнні злочини.

Воєнні злочини росіян в Україні