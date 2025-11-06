Вперше окупант отримав довічний термін за розстріл українського військового
- Вперше в Україні окупант, Дмитро Курашов, отримав довічний вирок за розстріл українського військовополоненого.
- Курашов, колишній ув'язнений, підписав контракт з російським оборонним відомством для отримання амністії.
Вперше в Україні окупант отримав довічний вирок за розстріл українського військовополоненого. Це сталося у Запорізькій області. Внаслідок таких дій росіянина наш захисник загинув на місці.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України та Офіс Генерального прокурора.
За що окупант отримав такий вирок?
Вперше в історії України окупант отримав вирок у вигляді довічного ув'язнення саме за розстріл бійця Сил оборони. Засудженим виявився 27-річний громадянин Росії Дмитро Курашов, який вже мав судимість.
Згідно з оприлюдненою інформацією, раніше він відбував покарання в російській тюрмі за крадіжки, а в листопаді 2023 року підписав контракт з російським оборонним відомством в обмін на амністію.
Він був стрільцем штурмового загону "Шторм-V" 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу Росії. Відомо, що 6 січня 2024 року він разом з іншими атакував українських оборонців у районі Приютного.
Під час штурму рашист розстріляв впритул воїна ЗСУ, який у ході боєзіткнення здався в полон, коли витратив на відбиття ворожого наступу весь боєкомплект. Встановлено, що Курашов здійснив по українцю прицільні постріли з автомата Калашникова,
– ідеться у повідомленні.
Зазначається, що того ж дня українські сили вибили окупантів із зайнятих позицій, взяли у полон Курашова та чотирьох окупантів як єдиних уцілілих. Суд визнав його винним за статтею про воєнні злочини.
Воєнні злочини росіян в Україні
Нещодавно встановили п'ятьох російських військових, які причетні до масових убивств мирних мешканців Бучі під час окупації міста навесні 2022 року. Усім їм оголосили про підозру у скоєнні воєнних злочинів.
Незадовго до цього сержант російської армії Володимир Борзунов визнав участь у розстрілах мирних мешканців Бучі. Він підтвердив, що діяв за наказами командування і заявив, що йому байдуже до скоєного.
У жовтні у селі Званівка Бахмутського району Донецької області сталася трагедія. Окупанти розстріляли п'ятьох мирних жителів, однак пораненій 57-річній жінці вдалося втекти до підконтрольної Україні території.