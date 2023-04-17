"Скрепное" воспитание детей: россиянка набросилась на дочь в лифте с пинками и бранью

Российская пропаганда обожает освещать украинцев как дикарей и похищение украинских детей оправдывает их "спасением". И это при том, что обращение с самыми несовершеннолетними россиянами иногда шокирует. К примеру, такой случай произошел утром 17 апреля в Краснодаре.

Там камера видеонаблюдения в лифте зафиксировала всю красоту российских "среп" – мать агрессивно набросилась на дочь, как только они вошли в подъемник. Видео распространилось в российских телеграм-каналах, сообщает 24 канал.

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Ругань и избиение в лифте

Матери не понравился вроде бы неряшливый вид своей дочери, хотя на видео видно, что у нее был заплетен обычный хвостик. Поэтому она решила, что будет целесообразно ее ударить сначала о зеркало лифта, а затем дать оплеуху. Однако на этом она не остановилась и решила потягать несовершеннолетнюю за волосы и душить.

Все это сопровождалось "трехэтажными" высказываниями, полными богатства русского языка. Женщина, очевидно, считает, что девочки будут лучше слушаться, если обзывать их "с*ками", "тварями" и "скотом".

Однако в какой-то момент в ней проснулась мама, поэтому в результате она причесала дочь. Почему это нельзя было сделать сразу и без насилия – непонятно. Видео завершилось тем, что за тот же хвостик она вытолкала дочь из лифта.

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Как впоследствии сообщили соседи, в этой семье есть не только дочь, но и сын. При этом мать регулярно избивает девочку. Насчет мальчика – информация неизвестна.

Россия депортирует украинских детей

С начала полномасштабного вторжения Россия похищает украинских детей и переправляет их вглубь временно оккупированных территорий и на свою территорию. Так, в конце февраля 2023 года в Офисе генпрокурора сообщили, что страна-оккупантка депортировала уже более 16 тысяч несовершеннолетних из Украины. При этом худшая ситуация с сиротами – на территорию России похитили более 4 тысяч украинских детей-сирот.

Когда у ребенка нет родителей, никто не может уведомить украинскую сторону о принудительном перемещении. Детей вывозят целыми детскими домами или опекунскими семьями и усыновляют, что они являются преступлением,

– рассказала Ирина Верещук.

При этом правозащитница Анисья Синюк рассказала, что россияне похищением детей пытаются убедить, что оберегают их от боевых действий, которые сами же провоцируют. Внутренней же аудитории они пытаются "скормить", что спасают не просто украинских детей, а – "своих".

Это преступление признали и на международном уровне, поэтому 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

8 апреля Украине удалось вернуть очередную часть украинских детей из русского плена. После возвращения домой они рассказали, что их держали в ужасных условиях, угрожали и оказывали психологическое давление.