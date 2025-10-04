Страна-агрессор продолжает терроризировать мирные города, пытаясь оставить украинцев без света. Так, очередная вражеская атака пришлась на Черниговскую область.

О таком рассказывает 24 Канал со ссылкой на Черниговоблэнерго.

Какие последствия удара по Черниговской области?

Ночью россияне выпустили по Черниговщине ударные беспилотники, в результате чего повреждены несколько важных объектов энергетической инфраструктуры.

Обратите внимание! Без электроснабжения остались около 50 тысяч потребителей.

Энергетики уже начали работы по перезаживлению абонентов. В то же время в области действует график почасовых отключений электроэнергии (ГПВ).

Сегодня, 4 октября, он предусматривает режим три часа со светом и три без.

Сейчас спасатели ГСЧС ликвидируют последствия атаки. Специалисты прилагают все усилия, чтобы избежать дополнительных отключений.

К слову, эксперты сообщают, что Украина активно готовится к потенциальным вызовам и трудностям с энергетической ситуацией, вызванным российскими ударами. В частности, речь идет о накоплении газа и материалов для ремонта инфраструктуры.

Предыдущие атаки оккупантов на энергетическую инфраструктуру Украины