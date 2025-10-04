Укр Рус
4 октября, 08:58
Россияне снова ударили по энергетике Черниговщины: в регионе действуют графики отключений

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • В результате атаки беспилотников на Черниговщине повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
  • Тысячи жителей области остались без света.

Страна-агрессор продолжает терроризировать мирные города, пытаясь оставить украинцев без света. Так, очередная вражеская атака пришлась на Черниговскую область.

О таком рассказывает 24 Канал со ссылкой на Черниговоблэнерго.

Какие последствия удара по Черниговской области?

Ночью россияне выпустили по Черниговщине ударные беспилотники, в результате чего повреждены несколько важных объектов энергетической инфраструктуры.

Обратите внимание! Без электроснабжения остались около 50 тысяч потребителей.

Энергетики уже начали работы по перезаживлению абонентов. В то же время в области действует график почасовых отключений электроэнергии (ГПВ).

Сегодня, 4 октября, он предусматривает режим три часа со светом и три без.

Сейчас спасатели ГСЧС ликвидируют последствия атаки. Специалисты прилагают все усилия, чтобы избежать дополнительных отключений.

К слову, эксперты сообщают, что Украина активно готовится к потенциальным вызовам и трудностям с энергетической ситуацией, вызванным российскими ударами. В частности, речь идет о накоплении газа и материалов для ремонта инфраструктуры.

Предыдущие атаки оккупантов на энергетическую инфраструктуру Украины

  • 3 октября Россия нанесла серию массированных ударов по энергетической и инфраструктурной системе Украины. Вечером из-за обстрелов энергообъектов без света остались Краматорск и несколько других городов Донецкой области.
  • На днях из-за вражеских обстрелов проблемы с энергоснабжением были и в Одесской области.
  • В Шосткинской общине Сумской области авиаудары повредили электросети, в результате чего без света остались 39 населенных пунктов.
  • Кроме того, Россия атаковала объекты газодобычи. В "Нафтогазе" этот удар назвали самым мощным с начала полномасштабного вторжения.
  • Кроме того, повреждение энергетического объекта в Славутиче 1 октября привело к блэкауту на Чернобыльской АЭС.