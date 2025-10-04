Россияне снова ударили по энергетике Черниговщины: в регионе действуют графики отключений
- В результате атаки беспилотников на Черниговщине повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
- Тысячи жителей области остались без света.
Страна-агрессор продолжает терроризировать мирные города, пытаясь оставить украинцев без света. Так, очередная вражеская атака пришлась на Черниговскую область.
О таком рассказывает 24 Канал со ссылкой на Черниговоблэнерго.
Смотрите также Россияне ударили по 4 районам Днепропетровщины: есть пострадавшие и повреждения инфраструктуры
Какие последствия удара по Черниговской области?
Ночью россияне выпустили по Черниговщине ударные беспилотники, в результате чего повреждены несколько важных объектов энергетической инфраструктуры.
Обратите внимание! Без электроснабжения остались около 50 тысяч потребителей.
Энергетики уже начали работы по перезаживлению абонентов. В то же время в области действует график почасовых отключений электроэнергии (ГПВ).
Сегодня, 4 октября, он предусматривает режим три часа со светом и три без.
Сейчас спасатели ГСЧС ликвидируют последствия атаки. Специалисты прилагают все усилия, чтобы избежать дополнительных отключений.
К слову, эксперты сообщают, что Украина активно готовится к потенциальным вызовам и трудностям с энергетической ситуацией, вызванным российскими ударами. В частности, речь идет о накоплении газа и материалов для ремонта инфраструктуры.
Предыдущие атаки оккупантов на энергетическую инфраструктуру Украины
- 3 октября Россия нанесла серию массированных ударов по энергетической и инфраструктурной системе Украины. Вечером из-за обстрелов энергообъектов без света остались Краматорск и несколько других городов Донецкой области.
- На днях из-за вражеских обстрелов проблемы с энергоснабжением были и в Одесской области.
- В Шосткинской общине Сумской области авиаудары повредили электросети, в результате чего без света остались 39 населенных пунктов.
- Кроме того, Россия атаковала объекты газодобычи. В "Нафтогазе" этот удар назвали самым мощным с начала полномасштабного вторжения.
- Кроме того, повреждение энергетического объекта в Славутиче 1 октября привело к блэкауту на Чернобыльской АЭС.