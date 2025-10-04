Країна-агресор продовжує тероризувати мирні міста, намагаючись залишити українців без світла. Так, чергова ворожа атака припала на Чернігівську область.

Про таке розповідає 24 Канал

Які наслідки удару по Чернігівській області?

Вночі росіяни випустили по Чернігівщині ударні безпілотники, унаслідок чого пошкоджено кілька важливих об'єктів енергетичної інфраструктури.

Зауважте! Без електропостачання залишилися близько 50 тисяч споживачів.

Енергетики вже розпочали роботи з перезаживлення абонентів. Водночас в області діє графік погодинних відключень електроенергії (ГПВ).

Сьогодні, 4 жовтня, він передбачає режим три години зі світлом і три без.

Наразі рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки атаки. Фахівці докладають усіх зусиль, аби уникнути додаткових відключень.

До слова, експерти повідомляють, що Україна активно готується до потенційних викликів та труднощів з енергетичною ситуацією, спричинених російськими ударами. Зокрема йдеться про накопичення газу та матеріалів для ремонту інфраструктури.

