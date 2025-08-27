Ночью 27 августа в Сумах прогремела серия взрывов, в результате чего повреждения получили инфраструктурные объекты. Местные жители местами остались без электроснабжения и доступа к воде.

Ремонтные бригады активно работают над восстановлением энергоснабжения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на информацию главы Сумской ОГА Олега Григорова.

Смотрите также Разрушенная Ахтырская ТЭЦ получит деньги на восстановление: когда завершат восстановление

Что известно об ударе по городу?

Российские войска совершенствуют средства поражения и меняют тактику атак, направленных на нарушение жизнедеятельности региона.

В ночь на 27 августа 2025 года Сумы подверглись атакам российских беспилотников. По словам Олега Григорова, силы ПВО уничтожили семь дронов, однако не удалось полностью избежать повреждения инфраструктурных объектов.

По состоянию на 16:36 часть Сум без света. Энергетики с ночи работают над возвращением электроснабжения, предоставляя приоритет больницам и другим объектам критической инфраструктуры.

Начальник МВА Сергей Кривошеенко сообщил, что в городе работают водозаборы, но отдельные районы получают воду по графику, также организовали подвоз технической воды.

Обратите внимание! Олег Григоров призвал местных жителей экономить электроэнергию и поблагодарил энергетиков за работу.

Видеообращение Олега Григорова

Российские обстрелы энергетической инфраструктуры

27 августа российские войска совершили атаку на Полтавскую область с помощью ударных беспилотников, поразив предприятие энергетической отрасли. Обстрел вызвал отключение электроэнергии для потребителей.

В Министерстве энергетики заявили, что вражеские атаки являются частью целенаправленной стратегии России по уничтожению гражданской инфраструктуры Украины перед началом отопительного сезона.

Какова ситуация с обстрелами на Сумщине?