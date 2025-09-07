Диктатор Владимир Путин хочет увеличить доходы российского бюджета, чтобы тратить еще больше средств на армию. У него не так и много вариантов, как это реализовать.

Об этом 24 Каналу рассказал специалист по коммуникации общественной организации Razom We Stand Максим Гардус, отметив, что есть сферы, на которых Кремль хочет сэкономить. Но это не понравится многим россиянам.

К теме Крупнейшая с 1980-х годов: Буданов заявил, что Россия готовит масштабную программу перевооружения

Как Россия может нарастить доходы в бюджет?

Как отметил Гардус, Россия может попытаться уменьшить расходы бюджета с помощью российского населения и бизнеса. Там уже сокращают много различных невоенных проектов.

Всякие мосты, переправы, трассы федерального значения, проекты по газификации регионов, проведение канализации, ремонт коммунальной инфраструктуры. Многое из этого останавливают. Также в России уменьшается программа жилищного строительства. Там осталось лишь несколько категорий, которые могут получить ипотеку с низкими процентами, – отметил Гардус.

Также там будут уменьшать льготы для различных производителей. Те же "АвтоВАЗ" и "Москвич" существенно страдают от конкуренции с Китаем. Однако они держатся на плаву благодаря средствам из российского бюджета. Теперь все это будут урезать.

Еще один из способов экономии бюджета – замораживание индексации социальных выплат, пенсий, зарплат в невоенном секторе. В общем шаги к сбалансированию бюджета там делают. Но все это влияет на невоенный сектор. Все остальные будут получать меньше, чтобы армия получала столько, сколько имеет, или же больше,

– объяснил Гардус.

В каком состоянии российская экономика?