Хватаются за последнюю соломинку: какая серьёзная проблема возникла в России

Россия продолжает добычу, но резко увеличила на 8% объём нефти в танкерах в море, фактически используя их как хранилища из-за проблем со сбытом. Покупатели уже требуют больших скидок, что создаёт дополнительный дефицит бюджета РФ.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил 24 Каналу, что новые американские санкции против крупнейших российских нефтяных компаний охватывают 55% российской нефтедобычи, что заставляет Россию искать способы обхода через продажу зарубежных активов и использование посредников.

Почему Россия закачивает все больше нефти в танкеры?

США еще в начале войны ввели санкции против "Сургутнефтегаза" и "Газпромнефти", но "Лукойл" и "Роснефть", которые добывают более половины российской нефти, долго оставались вне ограничений.

Если считать все четыре компании, которые уже находятся под санкциями, это около 85-86% российской нефтедобычи. Что касается уменьшения общего объема продаж российской нефти – это действительно фиксируется,

– пояснил Пендзин.

Россия не уменьшила добычу нефти, но увеличила на 8% объем сырья, находящегося в море. Суда с нефтью стоят возле портов или медленно движутся в направлении новых рынков, но пока не разгружаются.

"Сейчас есть признаки того, что крупные нефтеперерабатывающие компании пытаются уменьшить объем закупок нефти, которая непосредственно привязана к этим двум санкционным компаниям. Ведь российскую нефть как таковую никто не запретил", – объяснил Пендзин.

Если посредническая компания продает нефть в пределах ценового ограничения, то такая нефть не подпадает под санкции.

Почему российская нефть дешевеет?

"Лукойл" продает свои зарубежные активы компаниям и физическим лицам, которые формально не имеют отношения к корпорации. Так россияне пытаются обойти санкции, ведь инфраструктура продажи нефти привязана к подсанкционным юридическим лицам.

Я думаю, что примерно за 3 – 4 месяца они найдут механизмы обхода. Поэтому чрезвычайно актуальным станет усиление санкционного контроля – отслеживание, кто именно работает с россиянами и наложение вторичных санкций на посреднические компании, которые будут обеспечивать продажу этой нефти, в частности китайским, индийским и турецким нефтепереработчикам,

– подчеркнул эксперт.

Эти три страны являются ключевыми покупателями российской нефти: Китай покупает 60%, Индия – около 20%, Турция – 7 – 8%. Еще 3-3,5% идет трубопроводной нефтью через нефтепровод "Дружба", а 10% – через теневой танкерный флот.

Однако каждый способ обхода стоит дороже и создает неудобства для покупателя, что приводит к требованиям больших скидок. Уже сейчас Россия продает нефть Китаю и Индии со скидкой около 5 долларов за баррель, но Китай хочет скидки до 8 долларов.

При стоимости эталонной марки Brent около 64 долларов за баррель, российская Urals стоит примерно 60 долларов. Таким образом, с учетом скидки Россия получает 52–55 долларов за баррель, тогда как в проекте ее бюджета на 2026 год заложена средняя цена 58 долларов.

"Россия уже продает нефть дешевле, чем планировала в течение всего 2026 года. Это будет увеличивать его внутренний дефицит. Поэтому любые действия, связанные с уменьшением продажи российской нефти, являются однозначно положительными", – подчеркнул Пендзин.

Что известно о последствиях санкций в отношении России?