Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил 24 Каналу, что новые американские санкции против крупнейших российских нефтяных компаний охватывают 55% российской нефтедобычи, что заставляет Россию искать способы обхода через продажу зарубежных активов и использование посредников.

Почему Россия закачивает все больше нефти в танкеры?

США еще в начале войны ввели санкции против "Сургутнефтегаза" и "Газпромнефти", но "Лукойл" и "Роснефть", которые добывают более половины российской нефти, долго оставались вне ограничений.

Если считать все четыре компании, которые уже находятся под санкциями, это около 85-86% российской нефтедобычи. Что касается уменьшения общего объема продаж российской нефти – это действительно фиксируется,

– пояснил Пендзин.

Россия не уменьшила добычу нефти, но увеличила на 8% объем сырья, находящегося в море. Суда с нефтью стоят возле портов или медленно движутся в направлении новых рынков, но пока не разгружаются.

"Сейчас есть признаки того, что крупные нефтеперерабатывающие компании пытаются уменьшить объем закупок нефти, которая непосредственно привязана к этим двум санкционным компаниям. Ведь российскую нефть как таковую никто не запретил", – объяснил Пендзин.

Если посредническая компания продает нефть в пределах ценового ограничения, то такая нефть не подпадает под санкции.

Почему российская нефть дешевеет?

"Лукойл" продает свои зарубежные активы компаниям и физическим лицам, которые формально не имеют отношения к корпорации. Так россияне пытаются обойти санкции, ведь инфраструктура продажи нефти привязана к подсанкционным юридическим лицам.

Я думаю, что примерно за 3 – 4 месяца они найдут механизмы обхода. Поэтому чрезвычайно актуальным станет усиление санкционного контроля – отслеживание, кто именно работает с россиянами и наложение вторичных санкций на посреднические компании, которые будут обеспечивать продажу этой нефти, в частности китайским, индийским и турецким нефтепереработчикам,

– подчеркнул эксперт.

Эти три страны являются ключевыми покупателями российской нефти: Китай покупает 60%, Индия – около 20%, Турция – 7 – 8%. Еще 3-3,5% идет трубопроводной нефтью через нефтепровод "Дружба", а 10% – через теневой танкерный флот.

Однако каждый способ обхода стоит дороже и создает неудобства для покупателя, что приводит к требованиям больших скидок. Уже сейчас Россия продает нефть Китаю и Индии со скидкой около 5 долларов за баррель, но Китай хочет скидки до 8 долларов.

При стоимости эталонной марки Brent около 64 долларов за баррель, российская Urals стоит примерно 60 долларов. Таким образом, с учетом скидки Россия получает 52–55 долларов за баррель, тогда как в проекте ее бюджета на 2026 год заложена средняя цена 58 долларов.

"Россия уже продает нефть дешевле, чем планировала в течение всего 2026 года. Это будет увеличивать его внутренний дефицит. Поэтому любые действия, связанные с уменьшением продажи российской нефти, являются однозначно положительными", – подчеркнул Пендзин.

Что известно о последствиях санкций в отношении России?