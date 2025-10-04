Оккупанты атаковали грузовики с зерном и заявили об уничтоженном оружии ВСУ, – ЦПД
- Российское Минобороны заявило об уничтожении грузовиков ВСУ с дронами, но на самом деле были поражены грузовики с зерном.
- Черниговская областная прокуратура подтвердила, что атака повредила гражданский транспорт, погиб 47-летний водитель.
Минобороны врага заявило, что оккупанты якобы уничтожили грузовики, которые перевозили дроны ВСУ. На самом деле россияне ударили по зерновым культурам.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Смотрите также Что известно о ракетном корабле "Буян-М", который поразили ВСУ
Как враг искажает факты?
В Центре противодействия дезинформации опровергли информацию об "уничтоженных фурах ВСУ беспилотниками".
Минобороны России заявило, что "Искандеры-М" и "Герань-2" якобы уничтожили 20 грузовиков, которые перевозили ударные БпЛА ВСУ, и 60 украинских военных. В качестве доказательства там опубликовали соответствующее видео.
По данным Черниговской областной прокуратуры, на самом деле в результате атаки были повреждены и уничтожены грузовики, которые перевозили зерновые культуры. Из-за атаки погиб 47-летний водитель гражданского транспорта.
Фейк о "грузовиках с БпЛА" и "уничтоженных" украинских военных – это попытка оправдать очередной удар по гражданским объектам и скрыть факт гибели гражданского,
– объяснили в ЦПД.
Враг цинично врет об ударе по гражданскому транспорту / Фото ЦПД
Кроме того, отметили специалисты, даже российские "доказательства" фактически подтверждают военное преступление, а не оправдывают его, поскольку на кадрах видно именно гражданский транспорт, без всяких "грузовиков с дронами", и военных.
Вражеская пропаганда: что известно о лжи России?
К слову, в 2026 году расходы бюджета России на государственные телеканалы вырастут до 106,4 миллиарда рублей, что на 54% больше, чем ранее планировалось.
В то же время Кремль планирует потратить 17 триллионов рублей на национальную безопасность и оборону в 2026 году, что составляет около 38% запланированных годовых расходов.
Напомним, что Мария Захарова обвинила Украину в подготовке диверсий в Польше и Румынии для втягивания НАТО в войну. Она заявила, что Украина планирует использовать отремонтированные российские дроны для нападений на транспортные хабы НАТО с целью обвинения Москвы.