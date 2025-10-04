Минобороны врага заявило, что оккупанты якобы уничтожили грузовики, которые перевозили дроны ВСУ. На самом деле россияне ударили по зерновым культурам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Смотрите также Что известно о ракетном корабле "Буян-М", который поразили ВСУ

Как враг искажает факты?

В Центре противодействия дезинформации опровергли информацию об "уничтоженных фурах ВСУ беспилотниками".

Минобороны России заявило, что "Искандеры-М" и "Герань-2" якобы уничтожили 20 грузовиков, которые перевозили ударные БпЛА ВСУ, и 60 украинских военных. В качестве доказательства там опубликовали соответствующее видео.

По данным Черниговской областной прокуратуры, на самом деле в результате атаки были повреждены и уничтожены грузовики, которые перевозили зерновые культуры. Из-за атаки погиб 47-летний водитель гражданского транспорта.

Фейк о "грузовиках с БпЛА" и "уничтоженных" украинских военных – это попытка оправдать очередной удар по гражданским объектам и скрыть факт гибели гражданского,

– объяснили в ЦПД.

Враг цинично врет об ударе по гражданскому транспорту / Фото ЦПД

Кроме того, отметили специалисты, даже российские "доказательства" фактически подтверждают военное преступление, а не оправдывают его, поскольку на кадрах видно именно гражданский транспорт, без всяких "грузовиков с дронами", и военных.

Вражеская пропаганда: что известно о лжи России?