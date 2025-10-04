Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Как враг искажает факты?

В Центре противодействия дезинформации опровергли информацию об "уничтоженных фурах ВСУ беспилотниками".

Минобороны России заявило, что "Искандеры-М" и "Герань-2" якобы уничтожили 20 грузовиков, которые перевозили ударные БпЛА ВСУ, и 60 украинских военных. В качестве доказательства там опубликовали соответствующее видео.

По данным Черниговской областной прокуратуры, на самом деле в результате атаки были повреждены и уничтожены грузовики, которые перевозили зерновые культуры. Из-за атаки погиб 47-летний водитель гражданского транспорта.

Фейк о "грузовиках с БпЛА" и "уничтоженных" украинских военных – это попытка оправдать очередной удар по гражданским объектам и скрыть факт гибели гражданского,

– объяснили в ЦПД.

Враг цинично врет об ударе по гражданскому транспорту / Фото ЦПД

Кроме того, отметили специалисты, даже российские "доказательства" фактически подтверждают военное преступление, а не оправдывают его, поскольку на кадрах видно именно гражданский транспорт, без всяких "грузовиков с дронами", и военных.

