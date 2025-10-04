Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Смотрите также Что известно о ракетном корабле "Буян-М", который поразили ВСУ
Как враг искажает факты?
В Центре противодействия дезинформации опровергли информацию об "уничтоженных фурах ВСУ беспилотниками".
Минобороны России заявило, что "Искандеры-М" и "Герань-2" якобы уничтожили 20 грузовиков, которые перевозили ударные БпЛА ВСУ, и 60 украинских военных. В качестве доказательства там опубликовали соответствующее видео.
По данным Черниговской областной прокуратуры, на самом деле в результате атаки были повреждены и уничтожены грузовики, которые перевозили зерновые культуры. Из-за атаки погиб 47-летний водитель гражданского транспорта.
Фейк о "грузовиках с БпЛА" и "уничтоженных" украинских военных – это попытка оправдать очередной удар по гражданским объектам и скрыть факт гибели гражданского,
– объяснили в ЦПД.
Враг цинично врет об ударе по гражданскому транспорту / Фото ЦПД
Кроме того, отметили специалисты, даже российские "доказательства" фактически подтверждают военное преступление, а не оправдывают его, поскольку на кадрах видно именно гражданский транспорт, без всяких "грузовиков с дронами", и военных.
Вражеская пропаганда: что известно о лжи России?
К слову, в 2026 году расходы бюджета России на государственные телеканалы вырастут до 106,4 миллиарда рублей, что на 54% больше, чем ранее планировалось.
В то же время Кремль планирует потратить 17 триллионов рублей на национальную безопасность и оборону в 2026 году, что составляет около 38% запланированных годовых расходов.
Напомним, что Мария Захарова обвинила Украину в подготовке диверсий в Польше и Румынии для втягивания НАТО в войну. Она заявила, что Украина планирует использовать отремонтированные российские дроны для нападений на транспортные хабы НАТО с целью обвинения Москвы.