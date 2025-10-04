Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Центр протидії дезінформації.
Дивіться також Що відомо про ракетний корабель "Буян-М", який вразили ЗСУ
Як ворог викривляє факти?
У Центрі протидії дезінформації спростували інформацію про "знищені фури ЗСУ безпілотниками".
Міноборони Росії заявило, що "Іскандери-М" та "Герань-2" начебто знищили 20 вантажівок, які перевозили ударні БпЛА ЗСУ, та 60 українських військових. Як доказ там опублікували відповідне відео.
За даними Чернігівської обласної прокуратури, насправді внаслідок атаки було пошкоджено та знищено вантажівки, які перевозили зернові культури. Через атаку загинув 47-річний водій цивільного транспорту.
Фейк про "вантажівки з БпЛА" та "знищених" українських військових – це спроба виправдати черговий удар по цивільних об'єктах і приховати факт загибелі цивільного,
– пояснили в ЦПД.
Ворог цинічно бреше про удар по цивільному транспорту / Фото ЦПД
Крім того, наголосили фахівці, навіть російські "докази" фактично підтверджують воєнний злочин, а не виправдовують його, оскільки на кадрах видно саме цивільний транспорт, без жодних "вантажівок із дронами", та військових.
Ворожа пропаганда: що відомо про брехню Росії?
До слова, у 2026 році витрати бюджету Росії на державні телеканали зростуть до 106,4 мільярда рублів, що на 54% більше, ніж раніше планувалося.
Водночас Кремль планує витратити 17 трильйонів рублів на національну безпеку та оборону у 2026 році, що складає близько 38% запланованих річних витрат.
Нагадаємо, що Марія Захарова звинуватила Україну в підготовці диверсій у Польщі та Румунії для втягнення НАТО у війну. Вона заявила, що Україна планує використовувати відремонтовані російські дрони для нападів на транспортні хаби НАТО з метою звинувачення Москви.