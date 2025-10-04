Міноборони ворога заявило, що окупанти нібито знищили вантажівки, які перевозили дрони ЗСУ. Насправді росіяни вдарили по зернових культурах.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Як ворог викривляє факти?

У Центрі протидії дезінформації спростували інформацію про "знищені фури ЗСУ безпілотниками".

Міноборони Росії заявило, що "Іскандери-М" та "Герань-2" начебто знищили 20 вантажівок, які перевозили ударні БпЛА ЗСУ, та 60 українських військових. Як доказ там опублікували відповідне відео.

За даними Чернігівської обласної прокуратури, насправді внаслідок атаки було пошкоджено та знищено вантажівки, які перевозили зернові культури. Через атаку загинув 47-річний водій цивільного транспорту.

Фейк про "вантажівки з БпЛА" та "знищених" українських військових – це спроба виправдати черговий удар по цивільних об'єктах і приховати факт загибелі цивільного,

– пояснили в ЦПД.

Ворог цинічно бреше про удар по цивільному транспорту / Фото ЦПД

Крім того, наголосили фахівці, навіть російські "докази" фактично підтверджують воєнний злочин, а не виправдовують його, оскільки на кадрах видно саме цивільний транспорт, без жодних "вантажівок із дронами", та військових.

