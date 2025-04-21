В оккупированной Керчи заметили перевозку российских ракет

Во временно оккупированном Крыму заметили перемещение ракет. Речь идет о боекомплектах для зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400.

Соответствующие фото в понедельник, 21 апреля, опубликовали российские медиа, передает 24 Канал. Тягачи зафиксировали в центре города Керчь.

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Что известно о перемещении

Колонна из 3 тягачей якобы направлялась в сторону поселка Багерово Керченского района, который расположен в 10 километрах к западу. Они перевозили транспортно-пусковые контейнеры с ракетами для ЗРК.

К слову, С-300 – это зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия, предназначен для уничтожения авиации, а также перехвата крылатых и баллистических ракет на высотах до 27 километров и расстояниях до 100 километров в условиях интенсивного радиопротиводействия.

В то же время С-400 "Триумф" – российская модернизация советского комплекса С-300, принята на вооружение в 2007 году. На одной пусковой установке можно разместить 4 ракеты, с радиусом действия до 400 километров. Они предназначены для борьбы с самолетами дальнего радиолокационного слежения, стратегическими бомбардировщиками и баллистическими целями. Скорость – до 4 000 километров в час.

Напомним, после однолетнего перерыва Россия применила противокорабельную ракету "Оникс" во время ночной атаки на Херсонскую область в понедельник, 21 апреля. Еще 2 противорадиолокационные ракеты Х-31П летели на Николаевскую область.