Российская ПВО имеет две серьезные проблемы. Постоянные удары со стороны Сил обороны Украины лишь усугубляют их.

Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, достаточно показательными были недавние взрывы в Донецке. Там были прилеты на бывшем заводе "Топаз", который оккупанты используют как базу для личного состава и военной техники.

Что известно о слабых местах в российской ПВО?

Как отметил Матвеев, Россия имеет проблему с организацией противовоздушной обороны. Как только происходит определенная модернизация вооружения, то ПВО много пропускает.

Одним из примеров были взрывы на заводе в Донецке, где Силы обороны, вероятно, использовали ракету-дрон "Ад". Также стоит упомянуть об ударе по пункту управления 8-й армии России в Донецкой области.

Там должна была бы быть усиленная защита. Но ПВО не справляется. Это – следствие того, что она не слишком качественно выстроена,

– сказал Матвеев.

Кроме этого, Россия действительно имеет проблемы с нехваткой ПВО. Главное управление разведки регулярно выбивает радары и пусковые установки в Донецкой области и в Крыму. Также оккупанты фактически не имеют достаточно зенитных пушек, о чем регулярно жалуются пропагандисты.

Взрывы в России: кратко