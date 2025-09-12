Російська ППО має дві серйозні проблеми. Постійні удари з боку Сил оборони України лише поглиблюють їх.

Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Ян Матвеєв. За його словами, достатньо показовими були нещодавні вибухи в Донецьку. Там були прильоти на колишньому заводі "Топаз", який окупанти використовують як базу для особового складу та військової техніки.

Що відомо про слабкі місця в російській ППО?

Як наголосив Матвєєв, Росія має проблему з організацією протиповітряної оборони. Як тільки відбувається певна модернізація озброєння, то ППО багато пропускає.

Одним з прикладів були вибухи на заводі в Донецьку, де Сили оборони, ймовірно, використали ракету-дрон "Пекло". Також варто згадати про удар по пункту управління 8-ї армії Росії на Донеччині.

Там мав би бути посилений захист. Але ППО не справляється. Це – наслідок того, що вона не надто якісно вибудувана,

– сказав Матвєєв.

Окрім цього, Росія дійсно має проблеми з нестачею ППО. Головне управління розвідки регулярно вибиває радари та пускові установки на Донеччині та в Криму. Також окупанти фактично не мають достатньо зенітних гармат, про що регулярно скаржаться пропагандисти.

Вибухи в Росії: коротко