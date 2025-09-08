С начала 2025 года российские войска значительно усилили атаки на Украину, используя рекордное количество беспилотников и ракет. Аналитики WP заявляют, что жизнь под постоянными массированными ударами пагубно влияет на здоровье украинцев.

Так, только за июнь и июль враг запустил почти 12 тысяч беспилотников, что привело к сотням жертв среди гражданского населения. Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на материал The Washington Post.

Что известно об усилении российских дроновых атак?

Россияне продолжают терроризировать украинские города рекордным количеством беспилотников. Кроме этого, за два месяца оккупанты запустили по Украине 433 крылатые и баллистические ракеты.

Обратите внимание! По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в июне и июле 2025 года в Украине погибли 518 человек, еще более 1500 получили ранения.

Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, отметил что современные российские атаки используют больше дронов за одну ночь, чем раньше за целый месяц в 2024 году.

Высокопоставленный европейский дипломат подчеркнул, что Россия не имеет никакого намерения прекращать боевые действия и продолжать ночные атаки по разным регионам Украины.

Какие последствия имеют вражеские атаки для рядовых украинцев?

Кроме физических разрушений, российские атаки вызывают серьезные последствия для здоровья населения. По данным WP, уровень шума в Украине значительно превышает нормы Всемирной организации здравоохранения для ночного времени (40 – 45 децибел).

Сирены воздушной тревоги издают звук громкостью 100 – 130 децибел.

Жуткий звук от взрывов дронов может достигать 120 – 150 децибел.

Пулеметный огонь для сбивания вражеских воздушных целей своей громкостью достигает 140 – 160 децибел.

Такой уровень шума, по оценкам ВОЗ, может привести к потере слуха.

Томас Мюнзель, старший кардиолог и председатель Европейской рабочей группы по экологической устойчивости, предупредил, что постоянные ночные атаки имеют глубокое биологическое воздействие.

Они не только нарушают сон, но и вызывают расстройства сердечно-сосудистой системы, повышают уровень гормонов стресса и вызывают длительные изменения в центрах эмоционального контроля мозга.

Как в мире реагируют на усиление российского террора?