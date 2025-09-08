Захватчики утверждают, что этот дрон может выполнять различные задачи: выступать в роли "камикадзе", быть носителем FPV-дронов и истребителем украинских морских беспилотников, передает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Какие опасности скрывает новая разработка россиян и что с ней не так?

На первый взгляд, идея управлять морским дроном с помощью оптического кабеля кажется очень удачной. Такой дрон может нести десятки килограммов кабеля, что позволяет ему действовать на большом расстоянии. Но на самом деле все не так просто.

Производитель указывает, что дрон использует катушку с оптоволоконным кабелем в защитной обмотке. Такой кабель тяжелый, он сразу тонет, что уменьшает риск его повреждения другим судном. Это хорошо, но и создает определенные ограничения.

В отличие от сверхлегких кабелей, которые используют в FPV-дронах, морской кабель тяжелее и громоздкий. Для морских дронов вес не так критичен, но длина кабеля, которую они могут нести, является дискуссионной.

Другая проблема – передача сигнала. Чтобы дрон мог работать на расстояниях в десятки или даже сотни километров, нужны усилители или ретрансляторы. Без них вряд ли удастся сделать кабель длиной более 100 километров, и даже это – оптимистичный прогноз. В то же время минимальное расстояние от оккупированной Кинбурнской косы до Одессы около 62 километров.

Из имеющихся видео видно, что российский морской дрон небольшой и имеет ограниченную грузоподъемность. Но он способен доставить несколько FPV-дронов и использовать их для атак на Николаев, Одессу или Херсон с временно оккупированных территорий.

Используя оптический кабель, россияне пытаются компенсировать недостаток спутниковой связи. Если "Катран", управляемый радиоканалом, можно было глушить системами РЭБ, то в случае с кабелем это уже не работает.

Так что, появление таких дронов у врага – серьезный вызов. Необходимо внимательно следить за этой угрозой и понимать, как она может масштабироваться.

Что известно о появлении морских дронов у России?