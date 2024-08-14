Отметим, что характеристики катера-камикадзе "Мурена-300С" говорят о том, что россияне проектируют этот надводный дрон для операций скорее в прибрежной зоне.

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Российский катер-камикадзе "Мурена-300С"

Известно, что российская "Мурена-300С" будет иметь дальность до 500 километров и скорость хода до 45 узлов, масса боевой части – 500 килограммов. Однако другие важные параметры при этом не раскрываются.

Внешне выглядит так, что в рамках этого проекта "Мурена-300С" россияне решили сделать беспилотную моторную лодку, конструкция которой и будет задавать соответствующие ограничения на действия скорее в прибрежной морской зоне.

Потому что, например, надежность конструкции дрона уже может вызвать вопросы. Также специфически в данном контексте выглядит прицепной мотор на этой российской технике, что по технологическому уровню отсылает скорее, как отметили в Defense Express, к аналогичному оружию в распоряжении йеменских хуситов.

Кроме того, отмечается, что это уже не первый подобный проект надводных дронов России. В частности, в сентябре 2023 года Россия показала собственный морской дрон ГК-700 "Визирь". Но почти год спустя нет свидетельств о том, что россияне на практике используют эту разработку в войне против Украины.

Однако в российском проекте "Мурена-300С" все же есть один специфический конструктивный элемент, который может вызвать отдельные вопросы. Эксперты портала Naval News заметили, что снаружи на этом морском дроне можно увидеть элемент, который похож на приемную "тарелку" от Starlink.

Пока нет возможности точно установить, действительно ли это приемная "тарелка" от Starlink, и что россияне получили столь массированный доступ к такой технологии связи.

Вполне вероятен вариант, что российские разработчики "Мурена-300С" могли стилизовать под антенну Starlink приемную "тарелку" для другой системы связи. Или они вообще могли поставить просто бутафорию.



Особенности катера-камикадзе "Мурена-300С" / Иллюстративная инфографика от Naval News и H I Sutton