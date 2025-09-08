З початку 2025 року російські війська значно посилили атаки на Україну, використовуючи рекордну кількість безпілотників і ракет. Аналітики WP заявляють, що життя під постійними масованими ударами згубно впливає на здоров'я українців.

Так, тільки за червень та липень ворог запустив майже 12 тисяч безпілотників, що призвело до сотень жертв серед цивільного населення. Про це інформує 24 Канал, посилаючись на матеріал The Washington Post.

Що відомо про посилення російського дронових атак?

Росіяни продовжують тероризувати українські міста рекордною кількістю безпілотників. Окрім цього, за два місяці окупанти запустили по Україні 433 крилаті та балістичні ракети.

Зверніть увагу! За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, у червні та липні 2025 року в Україні загинули 518 людей, ще понад 1500 отримали поранення.

Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир, зазначив що сучасні російські атаки використовують більше дронів за одну ніч, ніж раніше за цілий місяць у 2024 році.

Високопоставлений європейський дипломат підкреслив, що Росія не має жодного наміру припиняти бойові дії та продовжуватиме нічні атаки по різних регіонах України.

Які наслідки мають ворожі атаки для пересічних українців?

Окрім фізичних руйнувань, російські атаки спричиняють серйозні наслідки для здоров'я населення. За даними WP, рівень шуму в Україні значно перевищує норми Всесвітньої організації охорони здоров'я для нічної пори (40 – 45 децибел).

Сирени повітряної тривоги видають звук гучністю 100 – 130 децибел.

Моторошний звук від вибухів дронів може досягати 120 – 150 децибел.

Кулеметний вогонь для збиття ворожих повітряних цілей своєю гучністю сягає 140 – 160 децибел.

Такий рівень шуму, за оцінками ВООЗ, може призвести до втрати слуху.

Томас Мюнзель, старший кардіолог і голова Європейської робочої групи з екологічної стійкості, попередив, що постійні нічні атаки мають глибокий біологічний вплив.

Вони не лише порушують сон, але й викликають розлади серцево-судинної системи, підвищують рівень гормонів стресу та спричиняють тривалі зміни в центрах емоційного контролю мозку.

Як у світі реагують на посилення російського терору?