В Офисе Президента оценили, сможет ли Россия "заморозить" Украину этой зимой

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Россия своими обстрелами все четыре года полномасштабной войны пытается "заморозить" украинцев. По его мнению, на этот раз ничего нового не происходит.

Российскую тактику осознают не только в Украине, но и в Соединенных Штатах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Ермака "РБК-Украина".

Какие прогнозы на эту зиму дают в Офисе президента?

По словам руководителя Офиса Президента, все эти годы Россия ставит себе цель оставить украинцев без тепла и света в осенне-зимний сезон.

Ничего не изменилось. И президент Трамп, и министр энергетики Райт, с которым была встреча у президента Зеленского и премьер-министр Свириденко совместно с ведущими энергетическими компаниями США, и министр финансов и министр финансов Бессент – все это понимают,

– рассказал Андрей Ермак.

Он добавил, что Штаты готовы максимально помочь Украине пройти эту зиму. А также отметил, что в делегации была министр энергетики Светлана Гринчук, были представители "Нафтогаза". Американцам передали четкий перечень того, что нужно Киеву, и они готовы с этим помогать, так же как и европейцы.

В то же время Ермак сказал, что, пока продолжается эта война, неизбежен риск дальнейших ударов. Однако украинцы продолжат делать то, что делали: защищать, восстанавливать и развивать. Президент Владимир Зеленский ежедневно уделяет этому много времени, а премьер-министр, министр энергетики и другие члены правительства выезжают на места обстрелов.

По словам Ермака, они реагируют моментально и если поставленные задачи не выполняются, или выполняются, но некачественно или не вовремя, сразу принимаются жесткие кадрово-организационные меры.

Россия пытается оставить украинцев без света и тепла: коротко о главном