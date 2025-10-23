В Офісі Президента оцінили, чи зможе Росія "заморозити" Україну цієї зими

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Росія своїми обстрілами всі чотири роки повномасштабної війни намагається "заморозити" українців. На його думку, цього разу нічого нового не відбувається.

Російську тактику усвідомлюють не лише в Україні, а й у Сполучених Штатах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням інтерв'ю Єрмака "РБК-Україна".

Які прогнози на цю зиму дають в Офісі президента?

За словами керівника Офісу Президента, всі ці роки Росія ставить собі за мету залишити українців без тепла і світла в осінньо-зимовий сезон.

Нічого не змінилося. І президент Трамп, і міністр енергетики Райт, з яким була зустріч у президента Зеленського і прем'єр-міністр Свириденко спільно з провідними енергетичними компаніями США, і міністр фінансів Бессент – усі це розуміють,

– розповів Андрій Єрмак.

Він додав, що Штати готові максимально допомогти Україні пройти цю зиму. А також зазначив, що в делегації була міністерка енергетики Світлана Гринчук, були представники "Нафтогазу". Американцям передали чіткий перелік того, що потрібно Києву, і вони готові із цим допомагати, так само як і європейці.

Водночас Єрмак сказав, що, поки триває ця війна, неминучий ризик подальших ударів. Однак українці продовжать робити те, що робили: захищати, відновлювати та розвивати. Президент Володимир Зеленський щодня приділяє цьому багато часу, а прем'єр-міністерка, міністерка енергетики та інші члени уряду виїжджають на місця обстрілів.

За словами Єрмака, вони реагують моментально і якщо поставлені завдання не виконуються, або виконуються, але неякісно чи невчасно, одразу вживаються жорсткі кадрово-організаційні заходи.

