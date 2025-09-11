Нетипичная реакция: как атака России на Польшу может помочь украинской ПВО
- Российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши, что может способствовать улучшению украинской ПВО через совместный мониторинг с НАТО.
- Официальный Киев предлагает, чтобы ПВО стран НАТО работала в приграничных регионах Украины, что требует разрешения Альянса для защиты от вражеских воздушных целей.
Российские беспилотники в ночь на 10 сентября 2025 года нарушили воздушное пространство Польши. Известно о разрушении гражданской инфраструктуры. Такая ситуация может помочь украинским силам противовоздушной обороны, чтобы те могли работать еще эффективнее.
Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, что партнеры Польши по НАТО перебрасывают свои ПВО к польской границе, чтобы реагировать на российскую агрессию. Он считает, что этот ресурс можно использовать положительно и для Украины. Говорится о внедрении совместного мониторинга воздушного пространства.
Как атака России на Польшу может помочь Украине?
Игорь Чаленко отметил, что есть идея, чтобы в приграничных к Польше регионах Украины работала ПВО стран НАТО. Однако надо, чтобы Альянс предоставил разрешение на это, в частности, чтобы авиация, которую поднимают в воздух страны-члены имела возможность сбивать вражеские воздушные цели на территории нашего государства.
Эти идеи предлагает официальный Киев. Надо подчеркивать, что это наша общая беда. Украина находится на передней линии и от нашей эффективности, в частности от эффективности украинской ПВО, зависит безопасность члена НАТО, который находится за нашими спинами. Я думаю, что эта аргументация должна доходить до стран-партнеров,
– сказал он.
Если у Украины будет достаточно систем противовоздушной обороны, о чем уже было договорено ранее, то Польша превентивно обезопасит себя от атак России. Поэтому очень важно, чтобы наше государство вовремя получило все обещанные комплексы ПВО.
"Польше нужны новые оптимизированные алгоритмы для того, чтобы ее ПВО срабатывала, а не то, что произошло – 20 процентов сбивания дронов. А если бы залетели ракеты? Мы прекрасно осознаем, какой будет эффективность их (стран-членов НАТО – 24 Канал) дорогих ракет", – подчеркнул политолог.
Что известно об атаках российских дронов на Польшу?
Российские дроны пересекли границу Польши ночью, однако сбить польским военным удалось их только на утро. Один из беспилотников упал в поле в 50 километрах от границы с Украиной. Кроме того, есть повреждена гражданская инфраструктура. Местные органы устанавливают было ли это попадание, или падение обломков.
НАТО не считает, что Россия осуществила атаку на Польшу, пересекая ее границу боевыми дронами. Однако есть информация, что такое вторжение было преднамеренным. Самолеты НАТО подняли в небо, чтобы реагировать.
В Институте изучения войны сообщают, что Россия запустила примерно 20 дронов на территорию Польши. Это указывает на то, что россияне, вероятно, так пытаются проверить реакцию НАТО на такой вид агрессии.