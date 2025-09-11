Российские беспилотники в ночь на 10 сентября 2025 года нарушили воздушное пространство Польши. Известно о разрушении гражданской инфраструктуры. Такая ситуация может помочь украинским силам противовоздушной обороны, чтобы те могли работать еще эффективнее.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, что партнеры Польши по НАТО перебрасывают свои ПВО к польской границе, чтобы реагировать на российскую агрессию. Он считает, что этот ресурс можно использовать положительно и для Украины. Говорится о внедрении совместного мониторинга воздушного пространства.

Как атака России на Польшу может помочь Украине?

Игорь Чаленко отметил, что есть идея, чтобы в приграничных к Польше регионах Украины работала ПВО стран НАТО. Однако надо, чтобы Альянс предоставил разрешение на это, в частности, чтобы авиация, которую поднимают в воздух страны-члены имела возможность сбивать вражеские воздушные цели на территории нашего государства.

Эти идеи предлагает официальный Киев. Надо подчеркивать, что это наша общая беда. Украина находится на передней линии и от нашей эффективности, в частности от эффективности украинской ПВО, зависит безопасность члена НАТО, который находится за нашими спинами. Я думаю, что эта аргументация должна доходить до стран-партнеров,

– сказал он.

Если у Украины будет достаточно систем противовоздушной обороны, о чем уже было договорено ранее, то Польша превентивно обезопасит себя от атак России. Поэтому очень важно, чтобы наше государство вовремя получило все обещанные комплексы ПВО.

"Польше нужны новые оптимизированные алгоритмы для того, чтобы ее ПВО срабатывала, а не то, что произошло – 20 процентов сбивания дронов. А если бы залетели ракеты? Мы прекрасно осознаем, какой будет эффективность их (стран-членов НАТО – 24 Канал) дорогих ракет", – подчеркнул политолог.

Что известно об атаках российских дронов на Польшу?