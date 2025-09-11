Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Die Welt.
Что известно о потенциальной атаке на объект НАТО?
По данным источников издания, вечером 10 сентября состоялся внутренний брифинг НАТО по вопросам безопасности, на котором обсуждалось нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами.
Предварительное расследование установило, что 5 "Шахедов" направлялись по прямой линии к базе НАТО, через которую альянс осуществляет поставки военной помощи Украине.
В НАТО предполагают, что это было попыткой проверить скорость реагирования и ресурсы Альянса, которые он будет использовать для борьбы с беспилотниками.
Однако в Альянсе не считают, что это была прямая атака, ведь среди обломков беспилотников не было найдено взрывных устройств.
Где нашли обломки российских дронов?
По состоянию на вечер 10 сентября в Польше нашли 15 сбитых беспилотников, а также остатки одной ракеты неизвестного происхождения.
Большинство обломков нашли на территории Люблинского воеводства, граничащего с Волынской областью Украины и Беларусью. Отмечается, что неизвестный снаряд обнаружили возле Выгалева.
Известно, что в Выриках поврежден жилой дом и припаркованный автомобиль, но обошлось без пострадавших.
Один из дронов пролетел более 250 километров вглубь территории страны и упал неподалеку Мнишкува.
Еще один БпЛА упал на территории подразделения территориальной обороны в Новом-Мясте-над-Пилицей, неподалеку от Варшавы. Предварительно, это была "Гербера", без взрывчатки.
Заметим, что отражали атаку польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, а также самолеты-заправщики, которые находятся в совместном пользовании НАТО.