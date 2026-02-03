Россия сильно просчиталась: OSINT-аналитик сказал, что помогло ограничить работу Starlink на БпЛА

В Украине нашли способ, как противодействовать российским дронам, которые для атак использовали Starlink. Оккупанты думали, что их хитрость будет работать долго, но все пошло не так. Украинская власть сработала довольно оперативно для противодействия.

OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко рассказал 24 Каналу, что россияне проанализировали обломки украинских дронов, которые били по военным объектам врага, и решили скопировать их для ударов по нашей территории. Говорится о применении беспилотников, которые летали на Starlink.

Смотрите также Ведут разведку и охотятся на поезда: как РФ модернизировала "Шахеды" и при чем здесь Маск

Как Украина противодействует российским дронам на Starlink?

Виталий Кононученко отметил, что россияне решили воспользоваться украинским опытом во время атак, использовав незаконно купленные Starlink.

После первых нескольких ударов, когда оккупанты поняли, что это работает, они масштабировались. Но россияне очень сильно просчитались, что они сразу начали хвастаться тем, что у них все получается. Они не до конца понимают, как у нас работает огласка,

– отметил OSINT-аналитик.

Он пояснил, что в Украине тема атак России по важным украинским объектам с использованием Starlink стала общественно распространенной. Сразу появился запрос, что эту проблему нужно решать.

Первым этапом противодействия вражеским беспилотником на Starlink стало замедление их скорости. Вторым, более постоянным, этапом является необходимость регистрировать все сроками, чтобы у россиян не было возможности атаковать и дальше.

Обратите внимание! В Украине вводят "белый список" для терминалов Starlink. Устройства, которые не будут входить в него могут отключать, поэтому владельцам нужно пройти верификацию оборудования. Процедура бесплатная и призвана усилить безопасность связи во время военного положения. Для физлиц и ФЛП все будет происходить через ЦНАПы, для бизнеса – онлайн через "Дію", тогда как для военных уже действует отдельный защищенный механизм.

Кононученко добавил, что, кроме атак дронами, россияне использовали Starlink и для коммуникации на фронте. Обязательная верификация этих устройств должна усложнить способы связи для оккупантов на поле боя.

Как россиянам ограничат доступ к Starlink?