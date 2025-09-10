Россия пытается обвинить Украину в атаке беспилотников на Польшу, – ЦПД
- Российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября, Россия пытается обвинить Украину в этом инциденте.
- В Центре противодействия дезинформации заявили, что такие действия России должны получить решительный ответ, ведь только новые жесткие санкции и усиление международного давления могут остановить агрессора.
В ночь на 10 сентября, во время атаки на Украину, российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши. Сейчас Россия пытается снять с себя ответственность и обвинить во всем Украину.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО.
Читайте также Польша впервые отбивалась от российских "Шахедов": все, что известно
Как Россия оправдывает атаку?
В ЦПД заявили, что сейчас российские пропагандистские ресурсы начали масштабную дезинформационную кампанию. Они распространяют сообщения, якобы этот инцидент был "сознательной провокацией Украины и части европейских элит" с целью втянуть НАТО в прямую конфронтацию с Россией.
Также россияне распространяют версию, будто это Украина направила российские БпЛА на территорию Польши средствами РЭБ.
Подобные заявления не соответствуют действительности и являются типичным приемом российской пропаганды, которым она пытается оправдывать все свои преступления против гражданского населения Украины,
– говорится в сообщении.
По словам представителей ЦПД, такие действия России должны получить решительный ответ, ведь только новые жесткие санкции и усиление международного давления могут остановить агрессора.
Что известно о ночной атаке беспилотников?
В ночь на 10 сентября, во время удара по Украине, беспилотники неоднократно нарушили воздушное пространство Польши. Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что речь идет именно о российских дронах.
Впоследствии пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая сообщила, что сейчас на территории страны нашли 7 беспилотников и остатки одной ракеты неизвестного происхождения. Отмечается, что неизвестный снаряд обнаружили возле Выгалева, Люблинского воеводства.
Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш назвал заявления Польши безосновательными. По его словам, нет никаких доказательств, что дроны, залетевшие в страну, были российского происхождения.