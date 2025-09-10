В ніч на 10 вересня, під час атаки на Україну, російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Зараз Росія намагається зняти з себе відповідальність та звинуватити в усьому Україну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО.

Як Росія виправдовує атаку?

У ЦПД заявили, що зараз російські пропагандистські ресурси розпочали масштабну дезінформаційну кампанію. Вони поширюють повідомлення, нібито цей інцидент був "свідомою провокацією України та частини європейських еліт" з метою втягнути НАТО в пряму конфронтацію з Росією.

Також росіяни поширюють версію, буцімто це Україна скерувала російські БпЛА на територію Польщі засобами РЕБ.

Подібні заяви не відповідають дійсності та є типовим прийомом російської пропаганди, яким вона намагається виправдовувати всі свої злочини проти цивільного населення України,

– йдеться в повідомленні.

За словами представників ЦПД, такі дії Росії мають отримати рішучу відповідь, адже тільки нові жорсткі санкції та посилення міжнародного тиску можуть зупинити агресора.

Росія розпочала дезінформаційну кампанію / Фото: ЦПД

Що відомо про нічну атаку безпілотників?