Ночью 10 сентября во время атаки по Украине российские дроны нарушили воздушное пространство Польши. Командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди обратился к народу Польши, подчеркнув, что атаки российских БпЛА стали общей угрозой безопасности.

Что сказал "Мадьяр" после атаки российских дронов по Польше?

Угрозы ближе, чем кажется. Безнаказанность на фоне "взволнованности" и нерешительности только питает appetitus (с латинского означает "стремление", "желание") войны. Это уже не вопрос вероятности, а вопрос времени. Отныне это вопрос нашего общего пространства безопасности",

– отметил военный.

Глава СБС Роберт "Мадьяр" Бровди подчеркнул, что Украина имеет значительный опыт в борьбе с дронами и готова поделиться им с польскими партнерами.

Он указал, что по поручению президента Украины, наши специалисты, пилоты и операторы БпЛА с радостью передадут им весь накопленный опыт по антишахедной борьбе.

"Мы глубоко разбираемся в этом через ежедневную вовлеченность, хотя и не совершенны. Времени мало. Перспективы 500 "Шахедов" в сутки полгода назад улыбались не только в Европе, но и в Украине, много экспертов", – подчеркнул командующий.

Что говорят в Украине после инцидента с российскими дронами в Польше?