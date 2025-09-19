Украина сейчас нуждается в как можно больше систем противовоздушной обороны и дронов-перехватчиков, поскольку Россия может расширить атаки по нашей стране уже до конца 2025 года.

Соответствующее заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью для CNN.

О чем предупредил Умеров?

Секретарь СНБО в интервью отметил, что после встречи американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в августе на Аляске атаки на Украину стали более масштабными.

Россия сочетает атаки с использованием крылатых и баллистических ракет и дронов-камикадзе. Отдельно он поблагодарил союзников за помощь, и напомнил, что НАТО предоставило новый механизм поддержки обороны через PURL.

Отметим, механизм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) это новая инициатива США и НАТО для ускорения поставок вооружений Украине. В рамках нее Киев формирует список приоритетных потребностей в оружии, который передается НАТО.

Нам конечно нужно больше ПВО, нам нужно финансирование дронов-перехватчиков. Россия пытается увеличить количество атак до 1000 в день. Поэтому до конца года, я думаю, они их расширят и это свидетельствует о том, что Россия не имеет серьезного намерения завершить эту войну,

– заявил Рустем Умеров.

Что известно об этих массированных атаках?