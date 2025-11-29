Британский полковник предположил, согласится ли Путин на мир из-за больших потерь на войне

Россия потеряла на войне в Украине уже более миллиона россиян. Пока США, Европа и Украина пытаются достичь прекращения огня, Владимир Путин не собирается останавливаться.

Такое мнение 24 Канала озвучил полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, заметив, что российский диктатор – авторитарный тиран, который принимает решения не в пользу России. Ему главное только его идеология войны и "достижения".

Смотрите также "Пропаганда очень глубоко укоренилась": как режим Орбана настраивает венгров против Украины

Согласится ли Путин на мир из-за больших потерь на войне?

Полковник армии Великобритании в отставке отметил, что Россия – авторитарная страна. Это объясняет, почему российский диктатор и его приближенные лица не заботятся о своем войске. В то же время на Западе большие потери страны-агрессора считаются бессмысленными, ведь россияне сами это допускают.

Можно было подумать, что это (большие потери – 24 Канал) – возможность для Путина остановить убийства. Однако Путин не такой, он мотивирован идеологической идеей "великой" России,

– подчеркнул он.

По мнению Бреттона-Гордона, как раз это и стало преградой для мирных переговоров, ведь Дональд Трамп пытался договориться с Путиным о материальном, что любит президент США, не понимая идеологического контекста. Однако прекращение огня сейчас нужно и Украине, и Европе.

В то же время для Путина оно будет означать "конец". Он начал полномасштабное вторжение в Украину и не планирует на ней останавливаться. Вероятно, российский диктатор мечтает и об оккупации стран Балтии, Румынии и Болгарии. Ему удалось оккупировать относительно небольшие территории в Украине с такими большими потерями, что стало настоящим ударом по Путину.

Путин не планирует останавливаться: детали