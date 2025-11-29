Британський полковник припустив, чи погодиться Путін на мир через великі втрати на війні
- Полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон вважає, що Путіну байдуже на втрати через ідеологічну прихильність до ідеї "великої" Росії.
- Російський диктатор розпочав вторгнення в Україну і, ймовірно, мріє про окупацію країн Балтії, Румунії та Болгарії, не розглядаючи пропозиції припинення вогню.
Росія втратила на війні в Україні вже понад мільйон росіян. Поки США, Європа та Україна намагаються досягти припинення вогню, Володимир Путін не збирається зупинятись.
Таку думку 24 Каналу озвучив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, зауваживши, що російський диктатор – авторитарний тиран, який приймає рішення не на користь Росії. Йому головне лише його ідеологія війни та "здобутки".
Чи погодиться Путін на мир через великі втрати на війні?
Полковник армії Великої Британії у відставці зазначив, що Росія – авторитарна країна. Це пояснює, чому російський диктатор та його наближені особи не піклуються про своє військо. Водночас на Заході великі втрати країни-агресорки вважаються безглуздими, адже росіяни самі це допускають.
Можна було подумати, що це (великі втрати – 24 Канал) – можливість для Путіна зупинити вбивства. Однак Путін не такий, він вмотивований ідеологічною ідеєю "великої" Росії,
– наголосив він.
На думку Бреттона-Гордона, якраз це і стало перепоною для мирних переговорів, адже Дональд Трамп намагався домовитись з Путіним про матеріальне, що любить президент США, не розуміючи ідеологічного контексту. Однак припинення вогню зараз потрібне і Україні, і Європі.
Водночас для Путіна воно означатиме "кінець". Він розпочав повномасштабне вторгнення в Україні і не планує на ній зупинятись. Ймовірно, російський диктатор мріє і про окупацію країн Балтії, Румунії та Болгарії. Йому вдалось окупувати відносно невеликі території в Україні з такими великими втратами, що стало справжнім ударом по Путіну.
Путін не планує зупинятись: деталі
- Нещодавно Путін заявив, що план Трампа може бути "основою для майбутніх домовленостей". Він додав, що українці мають вийти з територій, які вони утримують, бо якщо ні – росіяни "доб'ються їх силою".
- Російський диктатор повідомив, що готовий воювати "до останнього українця". Він навіть звинуватив Київ у "стратегічній помилці" через нібито страх проводити вибори.
- Ба більше, Путін сказав, що Росія "хоче" домовитись з Україною, але юридично це "неможливо".