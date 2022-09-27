В Москве силовики избили и изнасиловали задержанного активиста, – СМИ

В россии продолжаются протесты против мобилизации. Полицейские не только задерживают митингующих на улице, но и приходят к ним домой, жестоко избивают и пытают.

Известно, что силовики вломились в квартиру активистов Артема Камардина, Александры Поповой и Александра Менюкова. Российские СМИ сообщают, что задержанных избивали и пытали, а затем заставили извиняться за протест на камеру.

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Изнасиловали и избили за неудачную насмешку

Инцидент произошел в Москве. На одной из акций протеста активист Артем Камардин сказал фразу: "Слава Киевской Руси, Новороссия со*и". На следующий день мужчину и его двух друзей задержали.

По словам СМИ, российские силовики не пустили в квартиру адвоката. Они сказали ему, что производят "осмотр помещения" и поэтому вход запрещен. Затем активистов отвезли в Следственный отдел в Тверском районе Москвы.

По словам адвоката Артема, полицейские сильно избили Камардина и изнасиловали его гантелями. Кроме того, силовики сняли процесс насилия на видео и заставляли его смотреть Александру. Девушку также подвергали пыткам.

На мне очень много суперклея, потому что силовики приклеивали мне на суперклей стикеры к лицу, пытались заклеить рот, вырывали волосы, толкали, угрожали изнасилованием впятером,

– рассказала активистка.

По словам Александры, после "обыска" следователей, из квартиры исчезли 600 долларов. В чем обвиняют активистов до сих пор неизвестно.

Российские силовики задержали активистов, избили и заставили приносить извинения на камеру: смотрите видео

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Как подавляют протесты против мобилизации в россии: последние новости

После того, как 21 сентября владимир путин объявил частичную мобилизацию, в россии начались протесты. С первого же дня силовики начали задерживать всех, кто не согласен с решением "его величества".

Интересно, что правоохранители совсем не разбираются, кто и за что протестует в стране-агрессоре. Так, в городе Екатеринбург, полиция задержала россиян, скандировавших ЗА мобилизацию. Вдобавок, горе-следователи задержали тогда и своего "шпиона", одетого в гражданскую одежду.

Очень шаткой остается ситуация на Кавказе. Подавить протесты в Дагестане путин приказал "кадыровцам".

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