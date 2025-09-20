Положение российской армии в ее картах и отчетах абсолютно не соответствует действительности. В то же время доклады оккупантов военному руководству оторваны от реальности.

Соответствующее заявление президент Украины сделал во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Как Зеленский комментирует вражеские карты?

По словам Владимира Зеленского, во время недавнего доклада о ходе украинской военной операции в Донецкой области он ознакомился с электронными материалами, где были представлены карты фронта.

Среди них попадались и такие, что использует российская сторона.

Глава государства отметил, что российские схемы существенно отличаются от реального положения дел.

Так, на их картах ситуация часто противоположна той, что есть на самом деле. Там, где украинские силы восстановили свои позиции, у "русских" изображено будто все наоборот.

В информационном поле постоянно продолжалась эта провокация о том, где они на Донбассе, что за 30 дней они вроде захватят уже окончательно Покровск и точно захватят до ноября восток. Но это отличается от реальности, и слава Богу,

– подчеркнул Зеленский.

Президент сделал вывод, что такие несоответствия свидетельствуют о серьезных проблемах в вертикали управления россиян. По словам Зеленского, информация, которую передают российские командиры среднего звена наверх, не соответствует действительности.

Глава государства подчеркнул, что такие случаи скорее положительные для Украины.

Заметьте! С начала Добропольской операции ВСУ освободили 160 квадратных километров территорий и 7 населенных пунктов. Еще 170 квадратных километров и 9 пунктов очищены от врага.

Какова ситуация на фронте?