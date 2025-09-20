"У них на мапах все навпаки": Зеленський пояснив, як Росія "плутає" дедлайни на Донбасі
- Російські карти та звіти про ситуацію на Донбасі суттєво відрізняються від реального стану справ.
- Своєю чергою українські Сили оборони ведуть контрнаступальні дії на Донеччині, завдаючи значних втрат ворогу.
Становище російської армії у її картах та звітах абсолютно не відповідає дійсності. Водночас доповіді окупантів військовому керівництву відірвані від реальності.
Відповідну заяву президент України зробив під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.
До теми Плани ворога зірвані: Сили оборони створили 3 кільця оточення росіян на Покровському напрямку
Як Зеленський коментує ворожі карти?
За словами Володимира Зеленського, під час нещодавньої доповіді щодо перебігу української військової операції на Донеччині він ознайомився з електронними матеріалами, де були представлені карти фронту.
Серед них траплялися й такі, що використовує російська сторона.
Глава держави наголосив, що російські схеми суттєво відрізняються від реального стану справ.
Так, на їхніх картах ситуація часто протилежна тій, що є насправді. Там, де українські сили відновили свої позиції, у "руських" зображено ніби все навпаки.
В інформаційному полі постійно тривала ця провокація про те, де вони на Донбасі, що за 30 днів вони начебто захоплять вже остаточно Покровськ і точно захоплять до листопада схід. Але це відрізняється від реальності, і слава Богу,
– підкреслив Зеленський.
Президент зробив висновок, що такі невідповідності свідчать про серйозні проблеми у вертикалі управління росіян. За словами Зеленського, інформація, яку передають російські командири середньої ланки нагору, не відповідає дійсності.
Очільник держави підкреслив, що такі випадки скоріше позитивні для України.
Зауважте! З початку Добропільської операції ЗСУ звільнили 160 квадратних кілометрів територій і 7 населених пунктів. Ще 170 квадратних кілометрів і 9 пунктів очищено від ворога.
Яка ситуація на фронті?
- Українські Сили оборони проводять контрнаступальні дії на Донеччині, зокрема біля Добропілля та Покровська. За словами президента, ЗСУ завдають ворогу значних втрат.
- Напружена ситуація залишається в районі Липців, де окупанти поновили наступальні дії. Селище є стратегічно важливим пунктом. На Харківщині росіяни продовжують тиснути в напрямку Куп'янська.
- Відомо, що підрозділами, які штурмують місто Куп'янськ, керує колишній український офіцер, який зрадив Україну у 2014 році. Повідомлялося, що командування ворожих військ віддавало накази розстрілювати цивільних жителів.
- Водночас запеклі бої точаться в районі Серебрянського лісу на півночі Луганщини. Збройні сили продовжують утримувати ворога, попри заяви російського Міноборони про ніби захоплення стратегічної території.