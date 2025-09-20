Становище російської армії у її картах та звітах абсолютно не відповідає дійсності. Водночас доповіді окупантів військовому керівництву відірвані від реальності.

Відповідну заяву президент України зробив під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Як Зеленський коментує ворожі карти?

За словами Володимира Зеленського, під час нещодавньої доповіді щодо перебігу української військової операції на Донеччині він ознайомився з електронними матеріалами, де були представлені карти фронту.

Серед них траплялися й такі, що використовує російська сторона.

Глава держави наголосив, що російські схеми суттєво відрізняються від реального стану справ.

Так, на їхніх картах ситуація часто протилежна тій, що є насправді. Там, де українські сили відновили свої позиції, у "руських" зображено ніби все навпаки.

В інформаційному полі постійно тривала ця провокація про те, де вони на Донбасі, що за 30 днів вони начебто захоплять вже остаточно Покровськ і точно захоплять до листопада схід. Але це відрізняється від реальності, і слава Богу,

– підкреслив Зеленський.

Президент зробив висновок, що такі невідповідності свідчать про серйозні проблеми у вертикалі управління росіян. За словами Зеленського, інформація, яку передають російські командири середньої ланки нагору, не відповідає дійсності.

Очільник держави підкреслив, що такі випадки скоріше позитивні для України.

Зауважте! З початку Добропільської операції ЗСУ звільнили 160 квадратних кілометрів територій і 7 населених пунктів. Ще 170 квадратних кілометрів і 9 пунктів очищено від ворога.

Яка ситуація на фронті?