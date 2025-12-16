Российские солдаты на Покровском направлении намеренно калечат себя из-за неадекватных командиров
- Российские солдаты на Покровском направлении намеренно наносят себе увечья из-за неадекватных приказов командиров, которые отправляют их на штурм без подготовки.
- В Донецком военном госпитале зафиксирован рост количества раненых из 1441-го мотострелкового полка, причем часть ранений являются умышленными во избежание боевых действий.
Российские военные на Покровском направлении сознательно наносят себе увечья из-за действий собственного командования. Они жалуются, что их отправляют на штурм без подготовки.
С ранениями бойцы армии России надеются попасть в больницу и выжить. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на АТЕШ.
Смотрите также Ситуация сложная, – военный "Тайфуна" раскрыл, как работает логистика возле Покровска
Зачем российские военные сами себя калечат?
По данным агентов движения "АТЕШ", в Донецком военном госпитале зафиксирован резкий рост количества раненых из 1441-го мотострелкового полка. Источники отмечают, что истории в большинстве случаев похожи: бойцы поступают с нетипичными травмами, а сами военнослужащие признаются, что часть таких ранений являются преднамеренными.
Солдаты жалуются на неадекватные приказы командиров, которые отправляют их в штурмы без надлежащей подготовки, инженерных укреплений, техники и базового обеспечения. По их словам, личный состав фактически заставляют идти на передовую с требованием "взять позицию любой ценой". Попытки отказаться сопровождаются угрозами, лишения денежных выплат или угрозами помещения в карцер.
В таких условиях часть военных пытается искусственно себе навредить, рассчитывая получить незначительное ранение и попасть в госпиталь, чтобы избежать очередных атак. Впрочем, как отмечают источники, это срабатывает не всегда: после лечения некоторых солдат снова возвращают на передовую и снова отправляют в бой без возможности обжаловать приказ.
По оценкам "АТЕШ", в ряде российских подразделений формируется глубокий кризис, когда военнослужащие готовы вредить собственному здоровью, лишь бы не выполнять приказы командования. Это приводит к падению боеспособности, росту ненависти к офицерам и обострению внутренних конфликтов в подразделениях.
Как отметил в эфире 24 Канала генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, ситуация в Покровске осложняется. Сейчас сообщают о 150 боестолкновений на всей линии фронта, из которых 40 приходится именно на Покровск. Покровско-Мирноградская агломерация остается приоритетом для врага.
На генштаб России давят из-за неудач в Купянске и Покровске
Генштаб России испытывает давление из-за неудач во взятии Купянска и Покровско-Мирноградской агломерации.
Отмечается, что вернувшись из командировок, офицеры увидели в кабинетах главного военного управления хаос. Там, по их словам, генералы открыто обсуждают "жесткий разнос", который им устроило руководство страны.
Из-за этого давления генштаб России отправляет в штурмы "большие волны" солдат, чтобы достичь хоть чего-то.