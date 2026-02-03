В Харькове – прилет российского БПЛА по многоэтажке, пострадали люди

Днем 3 февраля россияне нанесли удар по Харькову. Беспилотник прилетел по Салтовскому району города.

Об этом сообщил председатель ОГА Олег Синегубов.

Какие последствия атаки на Харьков?

В 14:32 Воздушные силы предупредили о БпЛА в северной части Харьковщины курсом на Полтавщину, а в 14:45 – о БпЛА в пригороде Харькова с юга.

В 14:48 власти сообщили о попадании беспилотника в жилой многоэтажный дом. Вспыхнули квартиры.

Как отметил Игорь Терехов, уже выгорели 3 верхних этажа. Жители оттуда спаслись.

На место попадания направляются подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи,

– отметил Синегубов.

В результате вражеского удара пострадал 57-летний мужчина. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Позже обнаружили еще 2 пострадавших.

Какая ситуация в Харькове после последних атак?