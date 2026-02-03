В Харькове – прилет российского БПЛА по многоэтажке, пострадали люди
- В Харькове российский БпЛА попал в жилой многоэтажный дом, вспыхнули квартиры на верхних этажах.
- В результате удара пострадали 3 человека, в частности 57-летний мужчина.
Днем 3 февраля россияне нанесли удар по Харькову. Беспилотник прилетел по Салтовскому району города.
Об этом сообщил председатель ОГА Олег Синегубов.
Какие последствия атаки на Харьков?
В 14:32 Воздушные силы предупредили о БпЛА в северной части Харьковщины курсом на Полтавщину, а в 14:45 – о БпЛА в пригороде Харькова с юга.
В 14:48 власти сообщили о попадании беспилотника в жилой многоэтажный дом. Вспыхнули квартиры.
Как отметил Игорь Терехов, уже выгорели 3 верхних этажа. Жители оттуда спаслись.
На место попадания направляются подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи,
– отметил Синегубов.
В результате вражеского удара пострадал 57-летний мужчина. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Позже обнаружили еще 2 пострадавших.
Какая ситуация в Харькове после последних атак?
В Харькове во время массированной атаки на Украину 3 февраля было повреждено несколько ТЭЦ и электроподстанций Из-за этого в городе возникла чрезвычайная ситуация.
Значительные повреждения получила одна из ключевых ТЭЦ города и сейчас ее восстановление невозможно. Из-за повреждения было принято решение сливать теплоноситель из около 800 домов, чтобы избежать аварий.
К сожалению, из-за атаки на город были зафиксированы повреждения жилых домов и автомобилей. Пострадали 4 человека.