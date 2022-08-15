Импортозамещение латинских букв: российский маркетплейс Wildberries стал "Ягодками"
В россии полным ходом идет "импортозамещение" и русификация названий. К примеру маркетплейс Wildberries решил стать "Ягодками".
Компания решила перевести свое название на русский язык. Правда, не дословно, сообщает 24 канал.
Интересно Хакеры запустили на РосТВ видео, в котором пути скорбит из-за "хлопка" в Крыму
"Импортозамещение" в действии
Накануне к руководству компании обратился министр торговли и промышленности россии денис мантуров с предложением русифицировать иноязычные названия. Основательница и руководительница компании татьяна бакальчук пообещала рассмотреть этот вопрос.
Компания решила русифицировать свое название и "импортозаместить" латинские буквы, переименовав сайт в "Ягодки". Удивительно, что они не захотели использовать буквальный перевод названия – дикие ягоды.
Wildberries стали "Ягодками" / Скриншот
Wildberries под санкциями СНБО
российский маркетплейс Wildberries, он же теперь "Ягодки", с июля 2021 года под санкциями СНБО, включая все представительства в других странах.
Под санкциями оказалась и владелица компании – татьяна бакальчук. Она является самой богатой женщиной россии.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко объяснил такой шаг тем, что маркетплейс предлагал покупателям товары с изображениями российского диктатора владимира путина, а также одежду с символикой, которая в Украине запрещена. Кроме того, на просторах магазина была одежда с диктатором СССР Иосифом Сталиным, цитатами о могуществе россии и прочее.
Интересно – в Одесской области разоблачили российского агента: смотрите видео