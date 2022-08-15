Компания решила перевести свое название на русский язык. Правда, не дословно, сообщает 24 канал.

Интересно Хакеры запустили на РосТВ видео, в котором пути скорбит из-за "хлопка" в Крыму

"Импортозамещение" в действии

Накануне к руководству компании обратился министр торговли и промышленности россии денис мантуров с предложением русифицировать иноязычные названия. Основательница и руководительница компании татьяна бакальчук пообещала рассмотреть этот вопрос.

Компания решила русифицировать свое название и "импортозаместить" латинские буквы, переименовав сайт в "Ягодки". Удивительно, что они не захотели использовать буквальный перевод названия – дикие ягоды.



Wildberries стали "Ягодками" / Скриншот

Wildberries под санкциями СНБО

российский маркетплейс Wildberries, он же теперь "Ягодки", с июля 2021 года под санкциями СНБО, включая все представительства в других странах.

Под санкциями оказалась и владелица компании – татьяна бакальчук. Она является самой богатой женщиной россии.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко объяснил такой шаг тем, что маркетплейс предлагал покупателям товары с изображениями российского диктатора владимира путина, а также одежду с символикой, которая в Украине запрещена. Кроме того, на просторах магазина была одежда с диктатором СССР Иосифом Сталиным, цитатами о могуществе россии и прочее.

Интересно – в Одесской области разоблачили российского агента: смотрите видео