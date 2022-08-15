Компанія вирішила перекласти свою назву на російську мову. Щоправда, не дослівно, повідомляє 24 канал.

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"Імпортозаміщення" в дії

Напередодні до керівництва компанії звернувся міністр торгівлі та промисловості росії денис мантуров з пропозицією русифікувати іномовні назви. Засновниця і керівниця компанії тетяна бакальчук пообіцяла розглянути це питання.

Компанія вирішила таки русифікувати свою назву й "імпортозамістити" латинські букви, перейменувавши сайт на "Ягідки". Дивно, що вони не захотіли використати буквальний переклад назви – "дикі ягоди".



Wildberries стали "Ягідками" / Скриншот

Wildberries під санкціями РНБО

російський маркетплейс Wildberries, він же тепер "Ягідки", з липня 2021 року під санкціями РНБО, включно зі всіма представництвами в інших країнах.

Під санкціями опинилася і власниця компанії – тетяна бакальчук. Вона є найбагатшою жінкою росії.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко пояснив такий крок тим, що маркетплейс пропонував покупцям товари із зображеннями російського диктатора владіміра путіна, а також одяг із символікою, яка в Україні заборонена. Крім того, на просторах магазину був одяг з диктатором СРСР Йосипом Сталіним, цитатами про могутність росії тощо.

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