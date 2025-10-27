Обстрел повредил важный энергообъект на Черниговщине: возможны отключения света

О таком проинформировали в Черниговоблэнерго, передает 24 Канал.

В результате российского обстрела в Корюковском районе получил повреждения важный энергетический объект.

Специалисты предупреждают потребителей об отключении света из-за российских ударов. В Черниговоблэнерго отмечают, что специалисты приступят к аварийно-восстановительным работам, когда позволит ситуация с безопасностью.

Важно! Энергетики призывают сохранять спокойствие, информационную тишину и меры собственной безопасности.

Регулярные ракетно-дронные удары России приводят к серьезным разрушениям критической инфраструктуры Украины, больше всего страдают Черниговская и Сумская области.

Масштаб повреждений существенно затрудняет восстановление стабильного электроснабжения, а сами атаки направлены на истощение и опустошение этих регионов. Из-за удаленности и технических ограничений их энергопотребности сложно покрыть импортом электроэнергии.

Энергетические эксперты Владимир Омельченко и Юрий Корольчук в комментарии 24 Каналу объяснили, что конечной целью таких ударов является создание условий, заставляющих население покидать эти области, фактически – обезлюдение приграничных территорий.

Накануне, вечером 26 октября, российские силы атаковали дронами транспортную инфраструктуру на территории области. В результате обстрелов временно приостановили работу одного из пригородных железнодорожных маршрутов.