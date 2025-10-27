Обстріл пошкодив важливий енергооб'єкт на Чернігівщині: можливі відключення світла
- Ворожий обстріл спричинив пошкодження енергетичної інфраструктури в Корюківському районі.
- Безпекова ситуація наразі не дозволяє проводити відновлювальні роботи.
Росіяни продовжують тероризувати цивільне населення, руйнуючи енергетичну інфраструктуру. Через ворожу атаку в Чернігівській області подекуди відключатимуть електропостачання.
Про таке поінформували в Чернігівобленерго, передає 24 Канал.
Що відомо про пошкоджений енергооб'єкт?
Внаслідок російського обстрілу в Корюківському районі зазнав пошкоджень важливий енергетичний об'єкт.
Фахівці попереджають споживачів про відключення світла через російські удари. В Чернігівобленерго зазначають, що спеціалісти приступлять до аварійно-відновлювальних робіт, коли дозволить безпекова ситуація.
Важливо! Енергетики закликають зберігати спокій, інформаційну тишу та заходи власної безпеки.
Які наслідки попередніх атак на Чернігівську область?
Регулярні ракетно-дронові удари Росії призводять до серйозних руйнувань критичної інфраструктури України, найбільше потерпають Чернігівська та Сумська області.
Масштаб пошкоджень суттєво ускладнює відновлення стабільного електропостачання, а самі атаки спрямовані на виснаження та спустошення цих регіонів. Через віддаленість та технічні обмеження їхні енергопотреби складно покрити імпортом електроенергії.
Енергетичні експерти Володимир Омельченко та Юрій Корольчук в коментарі 24 Каналу пояснили, що кінцевою метою таких ударів є створення умов, що змушують населення залишати ці області, фактично – знелюднення прикордонних територій.
Напередодні, увечері 26 жовтня, російські сили атакували дронами транспортну інфраструктуру на території області. Унаслідок обстрілів тимчасово призупинили роботу одного з приміських залізничних маршрутів.
27 жовтня російські війська знову здійснили атаку на Україну, використавши ударні безпілотники. Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський повідомив про падіння одного з дронів поблизу міста. Відомо про постраждалих та руйнування приватних будинків.