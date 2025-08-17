На Торецком направлении воины из бригады "Хищник" захватили оккупанта. 43-летний россиянин просил украинский дрон его не убивать, тот смилостивился над ним и вывел в плен.

Эта история началась с того, что двое российских штурмовиков шли на позиции, когда вдруг с неба по ним полетели сбросы с дронов. Один россиянин получает ранения, после чего стреляется, а другой – едва дышит, поднимает руки, просит пощады, передает 24 Канал со ссылкой на Алексея Билошицкого.

Смотрите также В Мелитополе уничтожен склад и оккупантов, которых перебрасывали на Запорожское направление: эффектное видео

Как россиянин из Казани попал на войну, а потом в плен?

Дрон бросает записку: "Хочешь жить – иди за дроном". И оккупант – пошел. По полям его вывели к украинским позициям.

Пленным россиянином оказался 43-летний Андрей из Казани. Позывной – "Регбист", потому что когда-то играл за сборную России по регби. Разведен, имеет 2 детей. Мужчина владел криптовалютной фирмой, но обанкротился и влез в долги.

Андрей говорит, что не хотел убивать украинцев. Он надеялся, что пробудит на войне немного и решит финансовые проблемы.

Россиянин признался, что не ожидал человеческого отношения в плену. Он добирался до украинских позиций босиком, поэтому наши бойцы отдали ему свои тапочки. Также оккупанта напоили, накормили, дали возможность поспать. Андрей говорит, что не чувствовал к себе никакой агрессии.

За время пребывания на войне нацистов тоже не видел. Уверяет, что пожалел, что отправился на фронта в первый день, когда его отправили на "мясо"

Россиянин не уверен в том, что хочет, чтобы его обменяли. Ведь он знает, что если вернется в Россию, его снова отправят умирать.

Как брали оккупанта "Регбиста" в плен: смотрите видео

К слову, бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" отбили у россиян села Грузское и Веселое вблизи Доброполья. В результате штурмовых действий были ликвидированы и захвачено в плен значительное количество российских военных.