На Торецькому напрямку воїни з бригади "Хижак" захопили окупанта. 43-річний росіянин просив український дрон його не вбивати, той змилувався над ним і вивів у полон.

Ця історія почалася з того, що двоє російських штурмовиків йшли на позиції, коли раптом з неба по них полетіли скиди з дронів. Один росіянин отримує поранення, після чого стріляється, а інший – ледь дихає, піднімає руки, просить пощади, передає 24 Канал із посиланням на Олексія Білошицького.

Як росіянин з Казані потрапив на війну, а потім у полон?

Дрон кидає записку: "Хочешь жить – иди за дроном". І окупант – пішов. Полями його вивели до українських позицій.

Полоненим росіянином виявися 43-річний Андрій з Казані. Позивний — "Регбіст", бо колись грав за збірну Росії з регбі. Розлучений, має 2 дітей. Чоловік володів криптовалютною фірмою, але збанкрутував і вліз у борги.

Андрій каже, що не хотів вбивати українців. Він сподівався, що пробудить на війні трохи і вирішить фінансові проблеми.

Росіянин зізнався, що не очікував людського ставлення у полоні. Він добирався до українських позицій босоніж, тому наші бійці віддали йому свої капці. Також окупанта напоїли, нагодували, дали змогу поспати. Андрій каже, що не відчував до себе жодної агресії.

За час перебування на війні нацистів теж не бачив. Запевняє, що пошкодував, що вирушив на фронту у перший день, коли його відправили на "м'ясо"

Росіянин не впевнений у тому, що хоче, аби його обміняли. Адже він знає, що якщо повернеться до Росії, його знову відправлять помирати.

До слова, бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" відбили у росіян села Грузьке і Веселе поблизу Добропілля. У результаті штурмових дій було ліквідовано та захоплено в полон значну кількість російських військових.