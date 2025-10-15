Мэра Одессы Геннадия Труханова лишили украинского гражданства. На фоне этого решения чиновник заявил, что будет обращаться в суд, ведь "уверен в своей правоте".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Имеет ли Труханов российский паспорт?

Геннадий Труханов провел брифинг в здании Одесского горсовета. Там чиновник рассказал, что сейчас его адвокаты пишут запросы, чтобы получить соответствующий указ о прекращении украинского гражданства.

Труханов подчеркнул, что он "не передумал" обращаться в суд.

Я уверен в своей правоте, в том, что у меня не было и нет российского гражданства. Все соответствующие для этого документы есть, поэтому буду бороться, буду работать на благо своего города, буду защищаться и я уверен в своей победе... Мои адвокаты сейчас пишут во все правоохранительные органы и в Офис президента, чтобы получить официальное подтверждение этого указа, потому что мы официально ничего не видели,

– добавил мэр Одессы.

Он добавил, что будет обращаться и к международным правозащитным организациям, а также в отдельные страны, в частности США, если найдет там адвокатов.

Геннадий Труханов также прокомментировал информацию о том, что он является гражданином России и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора. 14 октября Служба безопасности Украины обнародовала соответствующие документы.

По словам чиновника, человек, который якобы подписал документы со стороны России, с 2022 года находится за решеткой и не работал последние три года.

Бланк, который принадлежит полиции, печать стоит службы ФМС, которая с 2016 года у них расформирована. Ну, и другие расхождения, которые там есть... Это все действительно что-то такое, что слепили на скорую руку. Как это можно так ввести в заблуждение всех – президента, вообще всех,

– подытожил он.

Интересно! Журналист Bellingcat Христо Грозев также считает, что российский паспорт Труханова может быть поддельным и происходить от операций, проведенных российскими спецслужбами с целью дискредитации действующего мэра.

Труханова лишили гражданства: что известно?