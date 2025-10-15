"Ввести в заблуждение всех": Труханов намекнул, что его российский паспорт может быть подделкой
- Мэра Одессы Геннадия Труханова лишили украинского гражданства, он планирует обращаться в суд и утверждает, что не имеет российского паспорта.
- Труханов заявляет, что документы о его российском гражданстве могут быть подделкой, ведь содержат много разногласий.
Мэра Одессы Геннадия Труханова лишили украинского гражданства. На фоне этого решения чиновник заявил, что будет обращаться в суд, ведь "уверен в своей правоте".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Имеет ли Труханов российский паспорт?
Геннадий Труханов провел брифинг в здании Одесского горсовета. Там чиновник рассказал, что сейчас его адвокаты пишут запросы, чтобы получить соответствующий указ о прекращении украинского гражданства.
Труханов подчеркнул, что он "не передумал" обращаться в суд.
Я уверен в своей правоте, в том, что у меня не было и нет российского гражданства. Все соответствующие для этого документы есть, поэтому буду бороться, буду работать на благо своего города, буду защищаться и я уверен в своей победе... Мои адвокаты сейчас пишут во все правоохранительные органы и в Офис президента, чтобы получить официальное подтверждение этого указа, потому что мы официально ничего не видели,
– добавил мэр Одессы.
Он добавил, что будет обращаться и к международным правозащитным организациям, а также в отдельные страны, в частности США, если найдет там адвокатов.
Геннадий Труханов также прокомментировал информацию о том, что он является гражданином России и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора. 14 октября Служба безопасности Украины обнародовала соответствующие документы.
По словам чиновника, человек, который якобы подписал документы со стороны России, с 2022 года находится за решеткой и не работал последние три года.
Бланк, который принадлежит полиции, печать стоит службы ФМС, которая с 2016 года у них расформирована. Ну, и другие расхождения, которые там есть... Это все действительно что-то такое, что слепили на скорую руку. Как это можно так ввести в заблуждение всех – президента, вообще всех,
– подытожил он.
Интересно! Журналист Bellingcat Христо Грозев также считает, что российский паспорт Труханова может быть поддельным и происходить от операций, проведенных российскими спецслужбами с целью дискредитации действующего мэра.
Труханова лишили гражданства: что известно?
Во вторник, 14 октября, стало известно, что украинского гражданства лишили Геннадия Труханова, Олега Царева и Сергея Полунина. Это решение было принято после доклада СБУ относительно российских агентов и коллаборационистов в приграничных и прифронтовых регионах.
Впоследствии в СБУ заявили, что Труханов является гражданином России и имеет действующий загранпаспорт этой страны. Его он получил сроком на 10 лет еще 15 декабря 2015 года, уже после начала агрессии против Украины и временной оккупации Крыма, а также части Донецкой и Луганской областей.
Решение относительно того, останется ли Труханов мэром Одессы, теперь должен принять городской совет.