Мера Одеси Геннадія Труханова позбавили українського громадянства. На тлі цього рішення посадовець заявив, що звертатиметься до суду, адже "впевнений у своїй правоті".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Чи має Труханов російський паспорт?

Геннадій Труханов провів брифінг у будівлі Одеської міськради. Там посадовець розповів, що наразі його адвокати пишуть запити, аби отримати відповідний указ про припинення українського громадянства.

Труханов підкреслив, що він "не передумав" звертатися до суду.

Я впевнений у своїй правоті, у тому, що у мене не було і немає російського громадянства. Всі відповідні для цього документи є, тому буду боротися, буду працювати на благо свого міста, буду захищатися і я впевнений у своїй перемозі... Мої адвокати зараз пишуть в усі правоохоронні органи й до Офісу президента, аби отримати офіційне підтвердження цього указу, тому що ми офіційно нічого не бачили,

– додав мер Одеси.

Він додав, що звертатиметься і до міжнародних правозахисних організацій, а також до окремих країн, зокрема США, якщо знайде там адвокатів.

Геннадій Труханов також прокоментував інформацію про те, що він є громадянином Росії та має чинний закордонний паспорт країни-агресора. 14 жовтня Служба безпеки України оприлюднила відповідні документи.

За словами посадовця, людина, яка нібито підписала документи з боку Росії, з 2022 року перебуває за ґратами й не працювала останні три роки.

Бланк, який належить поліції, печатка стоїть служби ФМС, яка з 2016 року в них розформована. Ну, й інші розбіжності, які там є... Це все дійсно щось таке, що зліпили на скору руку. Як це можна так ввести в оману усіх – президента, взагалі усіх,

– підсумував він.

Цікаво! Журналіст Bellingcat Христо Грозєв також вважає, що російський паспорт Труханова може бути підробленим і походити від операцій, проведених російськими спецслужбами з метою дискредитації чинного мера.

Труханова позбавили громадянства: що відомо?