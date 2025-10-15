"Ввести в оману усіх": Труханов натякнув, що його російський паспорт може бути підробкою
- Мера Одеси Геннадія Труханова позбавили українського громадянства, він планує звертатися до суду та стверджує, що не має російського паспорта.
- Труханов заявляє, що документи про його російське громадянство можуть бути підробкою, адже містять багато розбіжностей.
Мера Одеси Геннадія Труханова позбавили українського громадянства. На тлі цього рішення посадовець заявив, що звертатиметься до суду, адже "впевнений у своїй правоті".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Чи має Труханов російський паспорт?
Геннадій Труханов провів брифінг у будівлі Одеської міськради. Там посадовець розповів, що наразі його адвокати пишуть запити, аби отримати відповідний указ про припинення українського громадянства.
Труханов підкреслив, що він "не передумав" звертатися до суду.
Я впевнений у своїй правоті, у тому, що у мене не було і немає російського громадянства. Всі відповідні для цього документи є, тому буду боротися, буду працювати на благо свого міста, буду захищатися і я впевнений у своїй перемозі... Мої адвокати зараз пишуть в усі правоохоронні органи й до Офісу президента, аби отримати офіційне підтвердження цього указу, тому що ми офіційно нічого не бачили,
– додав мер Одеси.
Він додав, що звертатиметься і до міжнародних правозахисних організацій, а також до окремих країн, зокрема США, якщо знайде там адвокатів.
Геннадій Труханов також прокоментував інформацію про те, що він є громадянином Росії та має чинний закордонний паспорт країни-агресора. 14 жовтня Служба безпеки України оприлюднила відповідні документи.
За словами посадовця, людина, яка нібито підписала документи з боку Росії, з 2022 року перебуває за ґратами й не працювала останні три роки.
Бланк, який належить поліції, печатка стоїть служби ФМС, яка з 2016 року в них розформована. Ну, й інші розбіжності, які там є... Це все дійсно щось таке, що зліпили на скору руку. Як це можна так ввести в оману усіх – президента, взагалі усіх,
– підсумував він.
Цікаво! Журналіст Bellingcat Христо Грозєв також вважає, що російський паспорт Труханова може бути підробленим і походити від операцій, проведених російськими спецслужбами з метою дискредитації чинного мера.
Труханова позбавили громадянства: що відомо?
У вівторок, 14 жовтня, стало відомо, що українського громадянства позбавили Геннадія Труханова, Олега Царьова та Сергія Полуніна. Це рішення було ухвалене після доповіді СБУ щодо російських агентів і колаборантів у прикордонних та прифронтових регіонах.
Згодом в СБУ заявили, що Труханов є громадянином Росії та має чинний закордонний паспорт цієї країни. Його він отримав терміном на 10 років ще 15 грудня 2015 року, уже після початку агресії проти України і тимчасової окупації Криму, а також частини Донецької та Луганської областей.
Рішення стосовно того, чи залишиться Труханов мером Одеси, тепер має ухвалити міська рада.