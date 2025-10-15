Про це пише 24 Канал. Джерела у владі розповіли "РБК-Україна", хто прийматиме рішення щодо повноважень Труханова.

Дивіться також Паспорт Росії, бандитське минуле й експосіпака Януковича: хто такий Труханов і як став мером Одеси

Хто прийматиме рішення щодо повноважень Труханова?

На тлі позбавлення Геннадія Труханова українського громадянства у мережі почали дискутувати, чи залишиться він на посаді міського голови Одеси.

Джерела у владі пояснили журналістам, що рішення щодо повноважень Труханова має приймати міська рада Одеси.

Своєю чергою, чинний міський голова прокоментував ситуацію.

У разі позбавлення громадянства України повноваження міського голови припиняються з моменту ухвалення міською радою рішення, яким прийнято до відома цей факт,

– пояснив Труханов.

Він заявив, що рішення про позбавлення його громадянства України буде оскаржувати у Верховному Суді. "І, якщо цього буде замало, то у Європейському суді з прав людини", – зауважив Труханов.

Що відомо про позбавлення громадянства мера Одеси?