Про це пише 24 Канал. Джерела у владі розповіли "РБК-Україна", хто прийматиме рішення щодо повноважень Труханова.
Хто прийматиме рішення щодо повноважень Труханова?
На тлі позбавлення Геннадія Труханова українського громадянства у мережі почали дискутувати, чи залишиться він на посаді міського голови Одеси.
Джерела у владі пояснили журналістам, що рішення щодо повноважень Труханова має приймати міська рада Одеси.
Своєю чергою, чинний міський голова прокоментував ситуацію.
У разі позбавлення громадянства України повноваження міського голови припиняються з моменту ухвалення міською радою рішення, яким прийнято до відома цей факт,
– пояснив Труханов.
Він заявив, що рішення про позбавлення його громадянства України буде оскаржувати у Верховному Суді. "І, якщо цього буде замало, то у Європейському суді з прав людини", – зауважив Труханов.
Що відомо про позбавлення громадянства мера Одеси?
Нагадаємо, Служба безпеки України розповіла, що станом на зараз чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов є громадянином Росії та має чинний закордонний паспорт країни-агресора.
"Згідно з наявними даними, 15 грудня 2015 року, вже після початку агресії проти України й тимчасової окупації Криму, а також частини Донецької та Луганської областей, Геннадій Леонідович Труханов отримав закордонний паспорт країни-окупанта. Він виданий строком на 10 років і наразі є чинним документом", – пояснили правоохоронці.
У зв'язку з цим Володимир Зеленський 14 жовтня підписав указ про позбавлення українського громадянства міського голову Одеси Геннадія Труханова.