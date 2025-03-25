Насиловал и систематически избивал: в Харькове будут судить оккупанта, который вывез украинку в Белгород

Дзержинский районный суд города Харькова рассмотрит дело российского оккупанта, которого обвиняют в похищении, изнасиловании и незаконном удержании 21-летней жительницы Изюмщины. Сейчас обвиняемый находится в розыске, поэтому его будут судить заочно.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Смотрите также Издевательства, изнасилование и карательная психиатрия: что происходило в интернате на Львовщине

Что известно о суде над оккупантом

Харьковская областная прокуратура завершила специальное досудебное расследование в отношении 31-летнего российского оккупанта. Его подозревают в жестоком обращении с гражданским населением и нарушении законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Оккупант, который издевался над 21-летней украинкой / Фото Харьковской областной прокуратуры

По данным следствия, российский военный во время оккупации Изюмщины в 2022 году неоднократно насиловал 21-летнюю девушку, а затем организовал ее насильственный вывоз в российский Белгород, где держал в неволе более года.

К счастью, девушке удалось освободиться из плена после того, как оккупанта задержали за уклонение от военной службы.

Сейчас обвиняемый находится в розыске, поэтому в Дзержинском районном суде Харькова его будут судить заочно. Оккупанту грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.